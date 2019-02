EN VIVO: Conferencia matutina de AMLO este jueves 28 de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realiza su habitual conferencia matutina este jueves 28 de febrero en el Salón Tesorería del Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer en su conferencia matutina del 27 de febrero que tras su reunión con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, este le ofreció su renuncia.

“En la reunión me ofreció su renuncia, pero yo le dije, eso ni me lo plantees. Imagínense cómo quedo. Yo no puedo hacer eso. No somos iguales. Ni en público ni en privado. Yo soy un hombre de principios”, sentenció AMLO.