EN VIVO Conferencia matutina AMLO este miércoles 13 de febrero

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, realiza su habitual conferencia matutina este miércoles 13 de febrero en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, en su conferencia matutina del martes 12 de febrero, que enviará una iniciativa de ley para que los exfuncionarios públicos esperen 10 años para tener algún cargo en empresas privadas.

AMLO afirma que la finalidad de que los exfuncionarios públicos esperen 10 años es una medida para evitar algún conflicto de intereses.

También, aseveró que su gobierno no tomará represalias contra las empresas de energía que cuentan con contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que a su parecer no muestran resultados. Andrés Manuel El Primer Mandatario dijo que no habrá demandas en su contra ni actos “leguleyos”, pues sólo pretende “moralizar” a las empresas para que no cometan actos de corrupción.

En la tarde, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó becas a estudiantes como parte del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” en la Plaza de las Tres Culturas, en donde hace casi 41 años, ocurrió la devastadora “Matanza de Tlatelolco” en donde muchos estudiantes fueron asesinados.

Desde el primer día de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido una conferencia matutina diaria, de lunes a viernes a las 7:00 am, ya que los fines de semana ha optado por realizar giras de trabajo al interior del país con la finalidad de atender las demandas estatales.