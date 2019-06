EN VIVO: Conferencia mañanera de AMLO presidente hoy 26 de junio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a la Ciudad de México, luego de estar en el sur del país desde el pasado sábado.

La política es un oficio noble que permite a la autoridad servir a sus semejantes. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/4ZYM2LJ7MM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de junio de 2019

Como es de costumbre, AMLO sostuvo la reunión con los reporteros para la tradicional conferencia matutina, mejor conocida como la “mañanera”, desde donde informó que se reunirá con integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar la nueva estructura gobierno, como también la descentralización de las dependencias federales.

Cero corrupción

Durante la mañanera al ser cuestionado respecto a los prófugos de la justicia, el presidente de López Obrador dijo que en su Gobierno no protegerá a nadie, es por ello que los que evaden a la justicia serán detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo anterior, AMLO señaló que no tiene problema de conciencia con respecto a al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigados por la Fiscalía General, por la comisión de probables ilícitos, ya que no protege a nadie, “cuando se trate de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, no tengo compromisos, al contrario”.

Guardia Nacional

AMLO presidente reafirmó que el objetivo principal del Plan Migratorio es evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos y aseguró que si se llega a la confrontación se puede ganar, pero será como un triunfo pírrico, una victoria alcanzada a pesar de muchas pérdidas”.

AMLO dijo que “siempre lo hemos condenado nosotros, de como por el mayor rechazo de Estados Unidos hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el Río Bravo. Esto siempre lo hemos condenado y no lo deseamos”.

Pero reafirmó que la Guardia Nacional tiene la capacidad para llevar a cabo las detenciones de migrantes.

Fraude fiscal será un delito grave

Desde Palacio Nacional, el presidente recalcó que el fraude fiscal será convertido en un delito grave y el cual va a ser perseguido, además quienes sean culpables no podrán alcanzar fianza por lo que pidió que se deje de realizar este tipo de acciones delictivas.

En cuanto a quienes trafican con facturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual se encuentra a cargo de Margarita Ríos y quien informará sobre quienes realizan evasión fiscal de millones de pesos ante dicha dependencia.

Jóvenes alejados de las drogas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló durante la tradicional mañanera que será la próxima semana, cuando se ponga en marcha el plan para combatir el consumo de drogas en los jóvenes del país.

“No hemos podido desplegar este programa porque había centros para el tratamiento de jóvenes, Lanzamos la campaña, pero la pregunta va a ser, ¿y donde vamos a curarnos?”, sostuvo el tabasqueño.

Desde el primer día de su gobierno, AMLO presidente ha ofrecido una conferencia diaria, de lunes a viernes a las 7:00 am, ya que los fines de semana ha optado por realizar giras de trabajo al interior del país con la finalidad de atender las demandas estatales.