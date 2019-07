Durazo negó que él relacionará a Calderón con paro de Federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, explicó que él no vinculó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa con la protesta que realizan los Policías Federales ya que fueron los oficiales quienes lo relacionaron con la manifestación que realizan.

Durazo señaló que él nunca relacionó a Felipe Calderón con los bloqueos realizados por los policías, dijo que "quien puso el nombre del ex presidente fue uno de los autodenominados representantes de los inconformes, quien dijo que sería un honor que el ex presidente Felipe Calderón asumiera la dirigencia de la organización que estarían constituyendo con los policías inconformes", explicó en entrevista.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dejó claro que él simplemente se refirió al ex mandatario como parte de la declaración del representante de los oficiales, pero señaló que en la protesta sí hay un interés político.

Durazo dice que no fue él quien relacionó a Calderón con los Federales.

En uno entrevista con el medio Radio Formula, Durazo dijo: "nosotros nos hemos referido al ex presidente solo en relación a la declaración de este supuesto representante, en todo caso, esa es una de las razones por las que el ex presidente se deslindó del movimiento, pero no podemos ser ingenuos en esto, hay un interés político detrás", puntualizó.

El hecho de que el ex mandatario Calderón fuera mencionado hace suponer una cercanía del ex presidente con el movimiento, lo que de ser así, sería respetable, declaró Alfonso Durazo.

Recalcó que cualquiera que sea su posición es respetable, “no tenemos problema con que tenga una posición crítica respecto a las iniciativas del gobierno, pero no nos sentimos con limitación para expresar que si un autodenominado representante lo propone como el líder de la organización sindical que construirán, eso me permite suponer una cercanía entre esos inconformes el ex presidente Calderón y eso fue lo que dije esta mañana", señaló.