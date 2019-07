Durazo afirma que gobiernos anteriores fueron los que abandonaron a la Policía Federal

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño aseguró que fueron los gobiernos anteriores los que dejaron en abandono a la Policía Federal, por lo que dijo.

“Es necesario que este cuerpo de seguridad evolucione y ayuda a la construcción de la Guardia Nacional".

Asimismo, Durazo señaló como urgente el crear un nuevo cuerpo de seguridad, por lo que indicó que también la Gendarmería Nacional también fue abandonada.

“Si no se hubiera abandonado a la Policía Federal se hubiera evolucionado y consolidando sus capacidades y hubiera crecido en sus ámbitos. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la PF por parte del gobierno que quién no recuerda las imagines que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el gobierno tenía años que no pagan el hospedaje?”, cuestionó el titular de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, continuó: “eso no puede suceder y no va a suceder más con la Guardia porque vamos a construir las instalaciones que se requieran para hospedar, alimentar y dar capacidad adecuada a los elementos de esta institución”.

De igual manera, Durazo señaló que el país se encuentra en un momento histórico de convergencia de todas las expresiones de sociedad mexicano en torno a la seguridad.

“Nuestro país demanda fortalecer las instituciones de seguridad y por eso es que se crea la Guardia Nacional con toda la riqueza heredada por las instituciones que la han presidido”.

En cuando las manifestaciones que se han presentado por parte de algunos elementos inconformes, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, recalcó que ningún uniformado será obligado a incorporarse a la Guardia; mientras que los que ingresen no perderán sus derechos y prestaciones con las que cuentan.

