Dueño de inmobiliaria se suicida por fraude a más de 130 víctimas en Jalisco

La cuenta de Facebook de Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), la inmobiliaria denunciada por fraude, por al menos 96 afectados, publicó hoy un video en el que el empresario se hace responsable único del problema que le ha impedido pagar a sus inversionistas.

En la grabación de 4 minutos, el hombre aceptó haber engañado a las personas y explicó cómo inició la crisis que lo llevó a quedarse sin recursos, además de que sostuvo que no podía continuar con su vida así.



"Durante 30 años que tuve mi empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales, manejé inversiones en el ramo inmobiliario y de diversa índole; a partir del disruptivo de la pandemia, no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobrehipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí", indica el mensaje.

"Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas; actualmente ya no puedo seguir adelante".

"Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados, ni mis familiares, ni mis compañeros de trabajo, ni mi esposa, ni mis hijos -a quienes pido perdón, igual que a mis clientes- utilizaron de manera fraudulenta los recursos", dijo.

Dueño de la inmobiliaria indica que toda la culpa fue de él

Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales.

"Suplico no sigan represalias sobre gente inocente. Todo lo ocasioné yo a base de engaños y falacias", se escucha en el video.

"A mi esposa le suplicaba que firmara documentos en blanco, que posteriormente yo manipulaba a mi antojo; todos y cada uno de los que me conocieron saben que mi esposa nunca convenció a nadie de que hicieran inversiones; todos llegaban por recomendaciones en base a mi prestigio".

"Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida. Los últimos seis meses de mi vida me siento anímicamente, física y moralmente destrozado; lo he perdido todo; suplico su perdón y el de mis padres, mis hijos y mi esposa, y no se responsabilice a nadie por mi muerte".

Duueño de inmobiliaria pide una investigación tras fraude en Jalisco

Pese a ello, pidió, se debería investigar a varias personas que lo amenazaron, en caso de que hubiera defunciones colaterales. "La licenciada Claudia Delgadillo González hizo una serie de rumores y desprestigios en mi contra sin haber presentado pruebas y únicamente generó una cascada de retiro de inversionistas de algo que efectivamente, se fue convirtiendo en una pirámide financiera".

La Fiscalía de Jalisco reportó que acudir a la casa de Luis Oswaldo Espinoza Marín era una de dos diligencias. Ahí localizaron el cadáver y una nota póstuma. Sin embargo, también se cumplimentó otro mandamiento judicial en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

En este punto se localizaron diversos documentos relacionados con el fraude que serán integrados a la investigación recopilada en los últimos tres días. Pues desde el 5 de agosto acudió un grupo de manifestantes a las instalaciones ministeriales para solicitar que localizaran al dueño de la inmobiliaria y pagara los adeudos.

