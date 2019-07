Duarte expone soborno de EPN; le dio dinero por “cargo de conciencia” para extorsionar

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto le “regaló” dinero como “cargo de conciencia” para extorsionar a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) tras acusarlo de corrupción, enriquecimiento ilícito y posteriormente "orquestar" su detención en Guatemala.

En una llamada realizada al periódico REFORMA, Duarte asegura que Peña Nieto le entregó, a través de un amigo en común, una suma de dinero para extorsionar a Alberto Elías Beltrán, ex encargado de la PGR en el gobierno de Peña, y que pudiera reclasificar el delito de delincuencia organizada para obtener una sentencia más baja.

“El dinero que entregué fue dinero que me dio el expresidente Enrique Peña Nieto. Me lo entregó a través de un amigo y se lo entregaron a mi hermano, Cecil Duarte. Citaron a mi hermano en una casa y allí le entregaron el dinero para que me quitaran delincuencia organizada y dejaran a mi familia en paz”, declaró el ex gobernador de Veracruz.

Duarte fue capturado en Guatemala en el 2017.

“O sea, el mundo al revés, me dio dinero el expresidente Peña para poderle dar un soborno a sus propios funcionarios”, recalcó.

Duarte no quiso revelar cual fue la cantidad exacta, ya que asegura que es algo que dará a conocer en su momento por los canales oficiales; esto tras entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) un documento en el que oficializa su intento de entregar información privilegiada sobre los altos funcionarios corruptos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A si mismo reveló que EPN se encontraba muy consternado y triste por la situación que vivía Duarte, por lo que el ahora detenido afirma que el soborno fue para que el ex presidente de México tenga “una conciencia tranquila” por las “chingaderas” que le hicieron.

“Todas las cosas que me fabricaron. A ver, pregunto, ¿qué prueba hay en contra mía? ¿dónde están los miles de millones de pesos que dicen que me robé? ¿dónde están? Pregunto ¿dónde están? Nadie ha preguntado eso, que es lo más obvio, nadie se ha preguntado, ‘Duarte el corrupto, Duarte el malo, Duarte el cabrón’. ¿Y dónde está el dinero que me robé”, insistió.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito huyó del país en diciembre de 2016; en abril del 2017, Javidu fue detenido en Guatemala y extraditado a México para las tareas legales correspondientes.

Javier Duarte de Ochoa afirma que todo fue orquestado por el gobierno de Enrique Peña Nieto; ya que Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, quién le pidió que solicitara su licencia y con quien negoció, en compañía de sus abogados, su entrega en Guatemala.