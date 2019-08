Duarte asegura que los juicios en su contra fueron desechados por las Cortes de Texas y Florida

Este 5 de agosto, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer una carta en la que afirmó que los juicio promovidos por el gobierno de la entidad que el gobernó, han sido desechadas en las Cortes de Texas y Florida, esto por no existir elementos suficientes para sustentar dicha acusación.

A través de Twitter, indicó: “Ya existen resoluciones judiciales por parte de las Cortes de los estados de Texas y de Florida en los Estados Unidos de América en donde se han desechado estas denuncias por considerar que no existen elementos para un juicio, es decir, no hay nada”, detalló Duarte.

Esto en referencia a los litigios que un despacho de abogados, contratos por Miguel Yunes Linares promovió para la recuperación de las supuestas inmobiliarias en el aquel país.

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 4, 2019

En la carta publicada por el exgobernador se suscribe: El despacho dedicado a llevar los litigios en los Estados Unidos de América fue el contratado por Miguel Ángel Yunes Linares al cual le pagó cuantiosas sumas de dinero, esas sí provenientes de erario público de gobierno del estado de Veracruz, para generan escándalo mediático en contra mía”.

Asimismo, agregó: “ En la mayoría de los casos no conozco ni a las personas que se mencionan, nunca he tenido ningún tipo de relación con estas personas y mucho menos tengo conocimiento de estas propiedades inmobiliarias, jamás he estado presente en ellas”, explicó.

De igual manera, Duarte aseguró que dichas denuncias únicamente buscaban beneficiar la campaña del hijo de Yunes.

“Con el propósito de beneficiar la campaña política de su hijo en busca de la gubernatura del estado, sin que hay obtenido ningún resultado judicial a favor del estado de Veracruz porque no existen fundamentos para lograrlos, sus demandas están basadas en puras mentiras”, indicó en dicho documento.