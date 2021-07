Drogas y depresión: Lady Tacos de Canasta habla sobre sus orígenes

Para ‘Lady tacos de canasta’, popular en redes sociales por sus divertidos contenidos, se ha dedicado al negocio de la comida desde muy joven, pero la vida no ha sido fácil para ella, especialmente después de haber caído en las drogas.

En entrevista para el programa de Rocío Sánchez Azuara, la muxe contó cómo fue que comenzó a vender sus tacos de canasta a pesar de que en algún momento despreció el trabajo de su familia.

“Mi familia se dedica a vender tacos de toda la vida, y yo le decía a mi papá: ‘Yo voy a hacer de todo en la vida, menos vender tacos’, porque desde niños nos tenían ayudando en los tacos: pelando chiles, papas, nopales, ayudando en los quehaceres”, expresó la cocinera.

Lady tacos de Canasta sufrió “depresión”

La muxe explicó la situación que la llevó a dedicarse a su actual empleo.

Marven, el nombre real de la celebridad, reveló que pasó por una fase depresiva influenciada por las drogas que la llevó a volver a casa de sus padres.

“Estuve en las drogas y llegó un momento en que ese camino… yo ya era una persona independiente, vivía sola, entonces ese camino me hizo regresar a casa de mis papás, regresar al origen. Y fue ahí donde papá me dijo: “Tienes que vender tacos, ayúdame, trabaja en la casa”, explicó.

Le daba pena vender tacos

La influencer en el programa "Rocío a tu lado".

Marven continuó narrando el duro golpe que significó en su vida la muerte del papá de su papá, pues “sentía que era la única persona que me cuidaba, que se preocupaba por mí. Ese momento me hizo abrir los ojos”, afirmó en el programa "Rocío a tu lado".

“Ahí empecé con mi papá a trabajar, a vender tacos, pero me daba mucha pena… A pesar de haber trabajado en muchos lugares, siempre he tenido buena forma de expresarme para vender, pero ese tema de ir a vender en bicicleta me causaba un conflicto, creo que por mi preferencia sexual”, dijo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.