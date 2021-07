Drogas pone en riesgo vacunación contra Covid-19 en jóvenes

Recientemente se alertó por medio de especialistas, que los jóvenes deben abstenerse de uso de estupefacientes 15 días posteriores a la inmunización para evitar confundir efectos de la vacunación.

Hay que destacar que el confinamiento y las reacciones de nerviosismo y ansiedad que generó la pandemia fueron las principales causas del aumento del consumo de estupefacientes entre jóvenes de 18 a 30 años de edad.

Esto en al menos 30 por ciento, población cuyo registro para la vacunación ya fue abierto y prende una alerta pues de acuerdo con Xóchitl Cárdenas, del Instituto de Ciencias de la Salud, este tipo de sustancias pueden llegar a agravar o confundir los efectos de la vacuna con el de los narcóticos.

Las contradicciones de las drogas

“Si una resaca se siente mal, una resaca de vacuna combinada con alcohol u otras drogas se va a sentir peor”.

Se ha resaltado que en ocasiones, provocan somnolencia, algo similar a lo que inoculación genera, por lo que recomendó no consumir ningún tipo de droga en al menos 15 días posteriores a la aplicación.

“Las consecuencias son distintas para cada organismo, pero es importante tener en cuenta cómo le afecta a nuestro cuerpo la entrada de un nuevo elemento. Confundir los efectos lleva a no atenderlos y puede desencadenar en graves reacciones”.

Jóvenes recomiendan no usar drogas

Se busca con la recomendación no es inhibir el consumo

Se destaca que los ánimos de consumo entre la población de menos de 29 no decaen, pues hay quienes aseguran que al ser jóvenes, los efectos no van a ser tan graves como los de las personas mayores.

“Si en Estados Unidos daban porros como aliciente para que la gente recibiera la dosis, no creo que sea grave. Yo no voy a dejar de consumir; hasta ahora no me ha afectado en nada”.

Eso fue lo que dijo Karla, de 26 años de edad, mientras que por su parte, la mayoría de quienes son consumidores frecuentes, al menos de alcohol o marihuana, y ya recibieron la vacuna, también hicieron un llamado a cuidar la salud.

“Yo dejé de consumir de todo al menos tres días, ni alcohol ni mota porque fue la recomendación y le diría lo mismo a quienes se van a vacunar, al menos que esperen a que pasen los efectos de la vacuna", dijo Iván, de 32 años.

Cabe destacar que lo que se busca con la recomendación no es inhibir el consumo, sino cuidar la salud ante un panorama poco conocido para la sociedad, por lo que insistió que lo importante es mantener una vigilancia constante de los efectos y atender cualquier anomalía.

