Dos mil trabajadores quedarán desempleados por cierre de Best Buy

Fernando Silva, presidente de Best Buy en México, dio a conocer que por lo menos dos mil colaboradores perderán sus empleos por el cierre de la cadena de tiendas Best Buy en nuestro país.

“Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los trabajadores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, señaló.

Cabe mencionar que a través de un comunicado, la empresa Best Buy México informó que sus 49 sucursales en el país, ocho ya fueron cerradas durante lo que va del año y el resto va a clausurar ordenadamente sus operaciones a partir del 31 de diciembre del 2020, pero el sitio web seguirá operando hasta agotar el inventario.

Por cierre de tienda empleados de Best Buy quedarán en la calle

Comenzarán los despidos en Best Buy

Silva aseguró que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley. Asimismo, apuntó que la firma se comprometió para ayudar a sus empleados en aras de que encuentren un nuevo espacio laboral.

El presidente de Best Buy en México, adelantó también que por parte de la empresa mantendrá el seguro de vida de todos los trabajadores durante todo el 2021.

Sobre este tema, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, consideró que la salida de Best Buy de México, es una de la primeras empresas que tomaron esa decisión.

“Best Buy puede ser la primera de varias empresas que tomaron el Buen Fin como punto de decisión. Definitivamente no ayuda la política interna y que México se sitúe como el peor país en manejar la pandemia”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: Best Buy se despide de México luego de casi13 años y esta es la razón

Si tienes alguna pregunta acerca del cierre de Best Buy en México, entra y resuelve tus dudas aquí: https://t.co/gDl3ElnD4U pic.twitter.com/GMcP8lKKPm — Best Buy México (@BestBuyMexico) November 25, 2020

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de “La Verdad Noticias”, durante el año fiscal 2020 las 49 tiendas que operaba la cadena en México le generaron ingresos por alrededor de 400 millones de dólares, menos de 1 por ciento de los 43 mil 638 millones de dólares en ventas que generó Best Buy de manera consolidada.

Con información de El Heraldo de México

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.