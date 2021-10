"¿Dónde entregas neni?" Ventas en Facebook también se "caen" por fallo las redes

Este martes 4 de octubre, Facebook, WhatsApp e Instagram tuvieron una caída a nivel mundial histórica, dejando sin servicio a millones de usuarios que incluyó a las llamadas "nenis", como son conocidas las pequeñas vendedoras en línea.

Con la caída de las app de Mark Zuckerberg, incluido el Market y Messenger de Facebook, tanto las emprededoras como las pequeñas y medianas empresasn que dependían de ellas para publicitar sus productos y coordinar entregas vieron sus trabajos del día paralizados.

Aunque Mark Zuckerberg se disculpó por los fallos de Facebook y WhatsApp, las pequeñas y medianas empresas de México aseguran que perdieron una parte considerable de sus ganancias de la semana al no poder comunicarse con sus clientes.

Nenis pierden sus ventas por caída de Facebook

En una entrevista realizada por Milenio (CDMX), Evelyn Espinosa una "neni", quien promociona cosméticos, ropa y accesorios a través de redes sociales, realiza sus entregas de manera personal pero no pudo por la caída de Facebook, WhasApp e Instagram.

“Sólo uso Facebook y WhatsApp. No pude promocionar mis productos, nos atrasamos un día en las entregas. Mañana iba a surtir y por la caída de redes ya no entregué [...] Al caerse la red ya no pude comunicarme con ninguna clienta para saber cómo nos ubicábamos".

"Espero poder recuperar mis ventas", dijo la emprendedora al agregar que ya está pensando en otras alternativas para comunicarse con sus clientas, pero hasta el momento no sabe que apps podrían reemplazar a Facebook, Messenger y WhatsApp.

¿Qué significa nenis?

"Neni" la Nueva Emprendedora de Negocios por Internet

"Nenis" comenzó como referencia a frases usadas por compradoras y vendedoras en línea, como son el "¿Dónde entregas nena?" o "Hoy cierro pedido, nenas", pero el término ha evolucionado como te explicamos en La Verdad Noticias.

Actualmente, las "Nenis" aportan 9 millones de pesos diarios a la economía mexicana, por lo que la palabra dio paso al concepto de Nueva Emprendedora de Negocios por Internet por su uso de Facebook, Messenger y WhatsApp.

