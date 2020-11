Donald Trump y agentes fronterizos son quemados en Tijuana

Como una muestra del descontento hacia el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump así y los agentes fronterizos, activistas y migrantes mexicanos quemaron piñatas que simulaban los personajes antes mencionados.

Quienes colocaron las piñatas que simulaban ser Trump y agentes fronterizos, protestaban ante los asesinatos de migrantes, así como el endurecimiento de las políticas migratorias durante el mandato actual.

Los manifestantes se colocaron junto a un lado del muro fronterizo en Tijuana, encabezado por Sergio Tamai; activista y presidente de Ángeles Sin Fronteras, quien al paso de las llamas que consumían las piñatas gritaba con fuerzas:

En tanto, el representante de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por su siglas en inglés), Hugo Castro señaló que el acto llevado a cabo con la imagen de Donald Trump en piñatas, era quemar el odio y todas las esencias negativas que representa el presidente de Estados Unidos.

“Afortunadamente con el apoyo de toda la comunidad no se va a reelegir”.

Además el mexicoamericano aseveró que Donald Trump no representa la voz del estadounidense promedio.

Como ya te hemos informado anteriormente en La Verdad Noticias; en lo que lleva el mandato de Donald Trump, han sido asesinados 49 migrantes, el último de estos asesinatos se presentó una semana atrás en la frontera de Tijuana-San Diego, al momento en el que presuntamente un agente fronterizo baleó a Ángel David Villalobos Valdovinos, originario de Tijuana, esto después de haber cruzado el muro.

Dentro de este grito de enojo de los activistas, se dio espacio para guardar un minuto de silencio, para recordar al migrante muerto a manos de los agentes migratorios, así como por todos los que en su intento de cruzar perdieron la vida.

Ubicándose a un lado de una cruz color blanco con el nombre de Jesús Migrante, se hizo presente una catrina que veía cómo eran quemados en la hoguera Donald Trump y el agente fronterizo.

“Me lo llevé ahorita a unas vacaciones. Fíjate, no, no pienso regresarlo, todavía no es su tiempo, pero después de las elecciones, va a ser su tiempo”.