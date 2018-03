Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Don Gregorio el mejor ejemplo "Quienes menos tienen son los que más ayudan" Hay videos que circulan en redes sociales en los que se observa la gran solidaridad de los mexicanos, quienes ofrecen su ayuda en especie y en espíritu como es el caso de Don Gregorio. Cada vez más, el apoyo y solidaridad de los mexicanos nos pone en un lugar especial, mexicanos que todos los días, salen a la calle, trabajan y se dedican a ayudar a los que más lo necesitan, estos mexicanos cada día crecen y se multiplican. Pues el amor por ayudar, es algo que no podemos comprar con dinero. Un vivo ejemplo de esto es nuestro siguiente héroe, quién aunque no tiene una capa de suprhéroe, nos ha demostrado que tiene un gran corazón. Te contamos la historia de "Don Gregorio". Todo sucedió en Palmarito, Tochapan, Puebla, pues un señor de escasos recursos ha robado el corazón de todos, pues nos desmostó la fuerza y el corazón que aún conservamos los mexicanos ante la desgracia. Don Gregorio, llegó a uno de los centros de acopio de la comunidad de Tochapan Puebla, para donar lo poco que le queda, pues en sus manos se podía apreciar que llevaba una bolsa de arroz para las víctimas del pasado sismo que dejo más de 291 muertos. Todos los ayudantes del acopio, no pudieron con la emoción y de corazón agradecieron el apoyo de Don Gregorio, por lo que al momento un reportero se le pidió algunas palabras de aliento para las víctimas del sismo y esto fue lo que expresó: "A los que se fueron, que Dios los tenga en su santo descanso". Cabe mencionar que don Gregorio, es una persona de la tercera edad que sin pensarlo hizo la donación más valiosa del mundo, pues sin importar su condición social, con todo el amor del mundo aporto lo que de corazón salió de su bolsillo. ¡Un gran ejemplo! Como él, cientos de mexicanos se han desplazado hacia los centros de acopio que se abrieron en todo el territorio nacional. Para terminar, historias como está, se dando en todos los centros de acopio de toda la República pues hoy no importa si somos ricos o somos pobres, si tenemos o no educación, si somos o no creyentes de algún dios, hoy todos somos uno y es lo que más cuenta. https://twitter.com/vrocastroficial/status/911588069295443969

