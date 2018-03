Directora del Colegio Rébsamen está bajo la lupa

Investigarán penalmente a la dueña y directora de dicho colegio por irregularidades en el inmueble

JACUZZI SOBRE AULAS

“En este caso hay que tomar como referencia dos cosas. Una que el edificio más antiguo no cayó, y la segunda, que la nueva construcción se derrumbó, todo se vino abajo. Eso sucede cuando hay mucho peso sobre las losas, y esto no se contempló en el plano original”, comentó el ingeniero Roberto Pedroza.

“Cualquier edificio que sea bien diseñado y bien construido debe de soportar, en condiciones de parámetros de reglamento, todos los tipos de acabado, y todos los pesos que para su funcionamiento fueron considerados; es decir, si se va a meter mármol pesado, la construcción de origen la debe soportar.

“El problema es cuando sobre la marcha se improvisa y, sin consultar a los especialistas, se hacen este tipo de construcciones. Por ejemplo, si la consecución original era para soportar dos plantas y al final se hizo este departamento del que se habla, ahí hay una falla. Ese problema sucedió en 1985 y todos los edificios se desplomaron, como aparentemente sucedió aquí”, comentó el ingeniero civil Óscar Arteaga, quien además es vecino de la escuela.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga a Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, por presentar un permiso de uso de suelo falso sobre la escuela, por tal motivo se le investiga por el delito de falsificación de documentos. En el colegio varios niños y trabajadores murieron durante el sismo de 7.1 grados del martes pasado y fue uno de los epicentros de la tragedia. El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) presentó la querella el pasado mes de febrero, luego de que corroboró con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sobre la inexistencia del mencionado documento. Hasta el momento, la Procuraduría capitalina informó que Mónica García Villegas ya rindió su declaración ministerial y tiene contemplado volver a citar par ampliar su declaración en torno a este documento. Al respecto, el Invea dijo que a finales del año pasado recibió una denuncia ciudadana en contra del plantel, debido a que en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la delegación, Tlalpan el uso de suelo es habitacional y no se permite la construcción de escuelas. Si bien el colegio tiene alrededor de 30 años, el Invea refirió que debieron renovar el uso de suelo por derechos adquiridos, pero no lo realizaron y al solicitarles la documentación presentaron el permiso falso. Rescatistas e ingenieros que participaron en los trabajos de rescate y salvaron a varias personas que quedaron atrapadas en los edificios colapsados del Colegio Enrique Rébsamen adjudican la tragedia a la construcción improvisada de un departamento que la directora y supuesta propietaria, Mónica García Villegas, mandó a construir en el tercer piso, al parecer, sin los permisos ni las normas estructurales que exigen las autoridades delegacionales y de Protección Civil. Este departamento, según quienes lo conocieron por dentro, tenía piso de mármol, jacuzzi, aditamentos que, asegura personal allegado al colegio, no estaba contemplado en el plano original. Por eso, explican, a diferencia del edificio que quedó en pie y tiene poco más de 30 años, el edificio nuevo, donde estaba el departamento de la directora, se desplomó por completo y dejó un saldo de 19 niños muertos y ocho adultos. Fotos revelan parte de la construcción y de cómo quedó tras el sismo. En las imágenes se aprecia el lugar donde estaba el jacuzzi. Esta última planta sufrió graves daños estructurales, que se aprecian apuntalados por vigas de madera y que quedó sobre los salones de los niños que se encontraban debajo. En esta área, fue donde se encontró el cuerpo sin vida de la mujer la tarde del domingo y dio pie a la controversia sobre la supuesta existencia de la menor Frida Sofía. También se conoció que durante el proceso de construcción, por lo menos en tres ocasiones fue clausurado el lugar por las autoridades delegacionales y de protección civil, porque incumplía con algunas normas, principalmente en materia de construcción. En este sentido, las autoridades de la delegación Tlalpan dieron a conocer que revisarán a detalle los permisos de construcción del colegio para deslindar responsabilidades, motivo por el que solicitaron a la Secretaría de Marina que antes de que inicien con la demolición del inmueble, permitan realizar un peritaje para conocer si hubo irregularidades y en qué consistieron.