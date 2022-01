Director del IMSS asegura que aumento de casos por Covid-19 no son preocupantes

El IMSS informa que el aumento de contagios no sugiere una preocupación por el momento

Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró en una reciente entrevista, que por el momento el aumento de casos por Covid-19, no son una situación preocupante para el instituto de Salud.

Afirma que no se ha registrado un aumento en las hospitalizaciones por Covid-19, ni de casos graves que requieran ingresar a terapia intensiva.

Recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que AMLO reconoce aumento de casos Covid en México por Ómicrón, que es la variante que está predominando en el mundo.

IMSS Covid-19

El IMSS afirma que no hay aumento en las hospitalizaciones por Ómicron

El IMSS dio a conocer que aunque no se registra un alza en las hospitalizaciones por Covid-19, no significa que no exista un aumento de contagios, derivados de la variante Ómicron.

Hasta el momento, los hospitales del IMSS tienen una ocupación hospitalaria de 35 por ciento, es decir, el resto sigue disponible, según dan a conocer las cifras.

Zoe Robledo, el director del IMSS destacó que se encuentran trabajando ante el incremento de casos de Covid-19, para no suspender la atención a otras enfermedades.

Además aseguró que del 80 por ciento de los casos reportados como positivos a Covid-19, se atienden de forma ambulatoria y con seguimiento vía telefónica.

OMS informa sobre muertes por Covid-19

La Organización Mundial de la Salud no descarta preocupación por variante Ómicron

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la variante Ómicron originada del Covid-19 parece ser más contagiosa y aunque se considera menos grave no significa que deba clasificarse como “leve”.

El director general de la OMS, descartó que la variante Ómicron sigue causando muertes, por lo que debe seguir siendo de preocupación.

Afirma que el Ómicron refleja que el mundo ha creado las condiciones perfectas para la aparición de variantes de coronavirus.

Además dió a conocer que la semana pasada se registró el mayor número de casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, esto originado del surgimiento de la variante Ómicron, que también ha originado hospitalizaciones y muertes en todo el mundo.

