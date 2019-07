Director de IMSS se traslada a Palacio Nacional en METRO y en redes lo destrozan

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que presumió su viaje en el Metro de la Ciudad de México.

El director se trasladó desde su oficina ubicada en la avenida Reforma hacia el Palacio Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual hizo en un tiempo de 15 minutos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Zoé Robledo compartió una fotografía en la que se la puede ver de pie en el vagón, con el cual busca promover el uso del Metro.

“De @Tu_IMSS a Palacio Nacional: 15 minutos. #MejorEnMetro”, escribió Robledo.

La publicación del director del IMSS causó polémica en redes sociales, ya que los usuarios aseguraron que la imagen fue planeada, por lo que afirmaron que viajar en Metro no es nada similar a la fotografía que compartió.

“Jajaja no inventen y el metro vacío claro, que viaje de turista quiere hacer ver o qué, autoridad disfrazada de un día de paseo, ridículo. Pásale unas fotos tuyas del diario @ferbelaunzaran”.

“Cuando tengas una junta a las 09:00 en Palacio Nacional te vas en metro y después nos platicas qué tal te fue. Estas igual que el @MetroCDMX, le dicen una queja y responde 3hrs después diciendo que no encontró tal acontecimiento”.

“¿Cómo le hizo para encontrar un vagón así de básico en la línea 1 a medio día ?”.

@zoerobledo Cuánto le paga la 4T por humillarse y salir a botear al Metro para comprarle sus silla-camas al @gruposalinas en nombre del pueblo de México ... noble da vergüenza? pic.twitter.com/MapCQ8440M — Mario Rodriguez (@MarioRo05973825) July 22, 2019

“Tú no eres del pueblo ,nosotros nos levantamos a 5am y nos vamos en tren a la 6 am para llegar al trabajo a las 7 am y la mayoría tarda más de una hora”.

“No te creo, si de @Tu_IMSS a metro insurgentes son 10-15 minutos caminando más las estaciones 1 Cuauhtémoc, 2 Balderas, 3 salto del agua, 4 Isabel A Católica y 5 Pino Suárez (10-15 minutos) más el transbordo y la estación zócalo son otros 10, al igual que caminando”.