Diputados, senadores y líderes de diversas fuerzas políticas reconocieron al Gobierno Federal por detención de Ovidio Guzmán

Senadores, diputados y líderes de diversas fuerzas políticas nacionales se manifestaron a través de redes sociales y reconocieron las acciones del Gobierno Federal para la detención de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", además pidieron que no haya impunidad y llamaron a la unidad.

En su cuenta de Twitter el morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo_ Monreal, llamó a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general a hacer un frente común para la normalización de la vida en Sinaloa.

"La ley debe imperar en nuestro país. La sociedad, las instituciones del Estado y las instancias de los tres órdenes de gobierno debemos hacer un frente común de respaldo tanto al Ejecutivo federal como al estatal, para lograr la pronta normalización de la vida en Sinaloa", dijo.

Por su parte, el diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Santiago Creel Miranda reconoció a las fuerzas Armadas por las acciones realizadas en Sinaloa y lograr la detención de Ovidio Guzmán.

"Todo mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y del orden que participaron en el operativo realizado en Sinaloa, donde fue aprehendido Ovidio Guzmán", comentó en su Twitter el legislador blanquiazul.

A su tiempo la senadora por Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero compartió el comunicado del del Gabinete de Seguridad y reconoció el esfuerzo y coordinación de los tres niveles de Gobierno, de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Comparto el comunicado del Gabinete de Seguridad. Un gran esfuerzo y coordinación de los 3 órdenes de gobierno, del gabinete de seguridad, de la guardia nacional y de las fuerzas armadas", publicó la senadora.

El senador líder de MC, Clemente Castañeda, se unió al llamado a la unidad por el bien de nuestro país y a solidarizarse con los habitantes de Sinaloa.

"Ante los hechos de Culiacán, desde @MovCiudadanoMx hacemos un llamado a la unidad, a priorizar la seguridad y ser solidarios con las y los sinaloenses en estos momentos difíciles", publicó.

En un posicionamiento, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado felicitó al Gobierno Federal por la recaptura realizada en Sinaloa del hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán, alias "El Ratón".

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que ahora hay una forma diferente de actuar, inteligente, estratégica y eficaz para pacificar a México.

"Ahora hay una forma diferente de actuar, con inteligencia y estrategia, y eso nos lleva a una mayor eficacia. Por eso felicitamos al Gobierno de México porque no cesa en este gran esfuerzo por pacificar a nuestro país", publicó.

El líder de Morena se refirió a los gobiernos anteriores en los que actualmente hay exfuncionarios enjuiciados en el extranjero por nexos con el narcotráfico, actualmente en el Gobierno Federal ya no hay impunidad "ni se protege a nadie".

Aseveró que por más intentos de la oposición realice para desestabilizar las acciones del gobierno, no lograrán su objetivo , sobre todo cuando en gobiernos anteriores simulaban combatirlos e incluso los protegían.

"NO somos iguales y hoy vuelve a quedar demostrado", concluyó en su publicación.

En sentido contrario, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano fue sarcástico al referirse a las acciones del Gobierno con referencia a la captura del capo.

Dijo que "ojalá @JoeBiden venga más seguido a México para que detengan mas capos. Lo de hoy en #Sinaloa subraya el fracaso de "los abrazos, no balazos ", aunque no quieran reconocerlo".

En otro tuit el líder del Sol Azteca consideró que si el presidente de México no estaba enterado del operativo durante su reunión matutina con el gabinete de seguridad fue porque "los militares no le informaron para que no abortara el operativo".

"Si @lopezobrador_ no estaba informado en su reunión mañanera de Seguridad del operativo en curso para detener a #OvidioGuzman, quiere decir que los militares no le informaron para que no abortara el operativo, además de que esa detención responde a exigencias de EU", aseveró Zambrano.

