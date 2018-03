Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Diputado propone renovar cédula profesional cada seis años. Ángel García Yáñez de Nueva Alianza, es que impulsa la iniciativa para establecer que la cédula profesional se renueve cada seis años. Proponiendo que la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, integre un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados y certificados. Mismo que deberán de actualizarse de manera anual y estará disponible para su consulta a través de los medios electrónicos institucionales de la dependencia. Para acreditar la certificación, los interesados deberán presentar un examen teórico-práctico, a fin de demostrar que tienen los conocimientos necesarios en la materia que trate la certificación que pretendan. Dicha evaluación podrá ser solicitada en la institución en donde haya cursado su último grado de estudios o en otra de su preferencia, misma que deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la prueba correspondiente. Plantea, además, que quienes no acudan a la certificación referida estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera, pero mantendrán su derecho de acudir ante la SEP para solicitar una prórroga o término, con el fin de acreditar los estudios. La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria y remitida a la Comisión de Educación para su análisis, establece que el ejercicio profesional se deberá prestar con la diligencia que el caso concreto lo permita y con responsabilidad, experticia, objetividad, imparcialidad y decoro. El diputado Gracía Yáñez manifestó que la sociedad requiere profesionistas capacitados y especializados que puedan brindar satisfacción y bienestar, específicamente en carreras como medicina. El diputado consideró que sin registro o certificación no hay legalidad; en síntesis, sin un control o supervisión de la autoridad, el ejercicio de la profesión se vuelve un escenario anárquico. Recalcando que la ley en sus actuales términos no toma en cuenta la superación periódica y actualización de los estudios profesionales, es por eso que dicha iniciativa pretende atender ese aspecto. Apuntando que los países desarrollados que han apostado por dicho camino, han notado beneficios en política, cultura, economía, bienestar social, empleo, tecnología y el combate a la pobreza. ¿Qué opinas de la propuesta de renovar cédula profesional cada seis años?

