Diputado pide modificar la constitución para REELEGIR a AMLO

A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en diversas ocasiones que no busca reelegirse, el diputado Charlie Valentino León Flores ha pedido modificar el Artículo 83 de la Constitución Política de México para “complacer” al pueblo y que AMLO pueda volver a ser elegido como mandatario.

León Flores, diputado de Morena por Villahermosa, Tabasco, utilizó la frase icónica con una modificación “sufragio efectivo sí reelección” para pedirle al Congreso local hacer “lo que el pueblo quiere”, afirmando que los ciudadanos piden que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúe con un segundo mandato.

AMLO negó estar interesado en la reelección.

“No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó, por eso mismo les pido remover el articulo 83 de la constitución política de México porque queremos a AMLO seis años más en la presidencia”, afirmó el diputado.

Ante las suplicas del diputado por la reelección de López Obrador, el cambio del Artículo 83 fue desaprobada por otros legisladores y por decenas de internautas en redes sociales quienes afirmaron que la reelección es algo que el presidente de México ha dejado muy claro que no es algo beneficioso para el país.

No es la primera vez que el político tabasqueño genera polémica, el 28 de marzo afirmó que la corrupción de México “fue generada por los españoles” y que “deberían pedir perdón de rodillas por la conquista”, un tema también tocado por AMLO pero no tan radicalmente, ya que López Obrador solo exigía, por medio de una carta enviada al gobierno español, disculpas por todo lo ocurrido.

Ante lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que es maderista y no quiere la reelección.

“No tengo esa intención, no me voy a reelegir, es un asunto de principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, no soy un ambicioso vulgar”, afirmó AMLO durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional.