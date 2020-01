Diputado hace su chequeo anual en el ABC y no en el ISSSTE; dice que ahí no hay

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aceptó que el pasado lunes asistió a un servicio privado para hacer su chequeo anual o "check up" y no al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues ahí no dan ese servicio.

El legislador fue fotografiado en el hospital ABC y la imagen fue difundida en las redes sociales con la siguiente leyenda:

"El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también le hace feo al INSABI que su presidente tanto presume. Aquí lo vemos en el Hospital ABC, no de los más exclusivos del país".

Durante una rueda de prensa en San Lázaro, fue cuestionado al respecto: ¿Usted no va al INSABI? ¿No tiene seguridad social?, ¿Por qué no va a hospitales públicos?, ¿O de cuánto es la fotografía?, fueron algunas de las preguntas de los reporteros. Él respondió:

"La foto es del lunes, cada año me hago un check up, estuve ahí toda la mañana del lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos".

Agregó que no va a dicho centro médico público, pues "no fui a atenderme algo particular, fui a hacerme un check up".

Y aunque le mencionaron que ahí también hacen "check up", él mencionó:

"¿Si también? Ah no sabía... no hacen check up en el ISSSTE".

Para que esté informado, se le dijo que si hace cita, se la pueden dar en unos meses para que le hagan la revisión médica, pero siguió insistiendo que desconocía todo.

Cabe mencionar que en la página del ISSSTE se lee que el chequeo médico anual:

"Se ofrece a través de la Clínica de Detencción y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA) es de lo más completos y certeros del mercado... ¡Acude a CLIDDA a realizarte tu chequeo médico anual".

