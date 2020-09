Diputado del PRI pagó 30 mil pesos por regar ácido a María Elena Ríos (VIDEO)

Diputado del PRI pagó 30,000 mil pesos por arrebatarle la vida a María Elena Ríos | El País

A un año de ser bañada en ácido por órdenes de su expareja, el exdiputado del PRI Juan Vera Carrizal, María Elena Ríos vuelve a romper el silencio para exigir justicia, pues tras los hechos, la víctima de feminicidio en Oaxaca, acusa a las autoridades de mantener el caso en "punto muerto".

María Elena Ríos permaneció cinco meses postrada en una cama de un hospital y no hay día que no recuerde "la mañana en que contempló por última vez su cara en el espejo", escribió El País, tras una entrevista en exclusiva con la saxofonista quien añadió que, en ese entonces, "tenía el cabello mojado, sonaba Debussy y por la ventana entraba un sol radiante.

La mujer nunca se imagino que esa misma mañana, un hombre contradado por su expareja "derramaría sobre su cuerpo una cubeta con ácido", narra el medio.

Diputado del PRI pagó 30,000 mil pesos por arrebatarle la vida a María Elena Ríos. Foto: CNN

“Cuando empezó a arderme y a dolerme la piel entendí que era ácido y lo que hice fue pedir ayuda”, recordó María.

Costó 30,000 pesos destrozarle la vida a María Elena Ríos

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ese sujeto cobró la cantidad de 30 mil pesos para acabar con la vida María Elena, una mujer que tras ser bañada en ácido ya perdió un ojo, mientras su agresor continúa sin una sentencia.

Además de Juan Vera Carrizal, en el caso hay otros cinco personajes implicados y cuatro detenidos, sin embargo, el exdiputado del PRI y empresario gasolinero, es señalado por ser el autor intelectual del ataque.

“Hasta la fecha me despierto temblando, quiero que acabe esta pesadilla”, declaró Ríos, mientras dice se encuentra a “la espera a que llegue el proceso legal está siendo muy larga y muy desgastante porque en México, lamentablemente, para que la Justicia nos abrace a las mujeres hay que exigirla”.

Familia ayuda a salir adelante a María Elena Ríos

De acuerdo con la mujer, su familia ha sido pieza clave para continuar en la lucha de justicia, pues son ellos quienes la animan cada día para continuar con su vida.

"Me abrazan mucho y me motivan para meterme la comida a la boca y para seguir, para qué no sé, pero para seguir", cuenta Elena Ríos entre sollozos.

Hasta la fecha, María Elena Ríos dice no sentirse bien, pese a todos los ánimos que recibe, pues no hay día que no recuerde lo que le sucedió en septiembre de 2019

Gracias a esta presión mediática y política de parte de toda la familia, el tema ha sido visibilizado no solo a nivel estatal, sino también nacional, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha posicionado al respecto.

