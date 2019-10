Diputado de Sonora "sale del closet" en plena sesión ordinaria

Rodolfo Lizárraga, quien es diputado del Partido del Trabajo (PT) en Sonora, durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado, se declaró abiertamente homosexual.

Fue en el salón de pleno donde se encontraban los diputados locales y miembros de la comunidad LGTB+, quienes con pancartas y banderas lo apoyaron y también exigieron la aprobación del matrimonio igualitario.

Meses atrás, la diputada morenista Yumiko Palomarez presentó una iniciativa para modificar el Código de Familia en dicho Estado, el cual indica que el matrimonio es sólo entre hombre y mujer, pero hasta ahora no se ha discutido.

Cabe mencionar que para expresar su inconformidad, la comunidad pintó con la bandera que los representa una cebra peatonal, pero al día siguiente fue cubierta de blanco.

El diputado, quien es representante del distrito 13, con cabecera en el municipio de Guaymas, en su polémica intervención se comprometió apoyar a las personas homosexuales con el fin de que puedan contraer matrimonio.

"Yo los voy apoyar, yo no ocupo porque vivo con una persona de mi mismo sexo, pero yo los voy apoyar, porque tenemos derechos, no somos animales, no somos vacas", concluyó.