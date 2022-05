Diputada infantil exige que paren los feminicidios en México

Con un claro mensaje desde la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, la diputada infantil, Melissa Guizar exigió al gobierno federal, legisladores y autoridades judiciales medidas más contundentes contra los feminicidios en México.

La niña diputada, de tan solo 10 años, criticó que en este país se siga justificando la violencia de género en contra de las mujeres con el comportamiento o vestimenta de las víctimas.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, hace unos días colectivos feministas protestaron a lo largo de todo el territorio mexicano para solicitar que se declare una alerta de género a nivel nacional debido al incremento de asesinatos en contra de mujeres.

Diputada infantil recordó el feminicidio de una menor de 3 años

La niña diputada pidió que no se juzgue a las víctimas por su vestimenta

Al seguir haciendo uso de la voz, Melissa Guizar recordó el caso de Damaris, una pequeña de tan solo 3 años, que fue víctima de feminicidio. Explicó que por más que lo haya pensado, no entiende qué pudo haber hecho esta menor para ser agredida.

“He escuchado de algunas personas que las mujeres no debemos de vestir ni comportarnos de cierta manera para no atraer a los delincuentes. ahí es cuando me pregunto, ¿qué clase de vestimenta habrá usado la pequeña Damaris para ser atacada vilmente?”, cuestionó.

En ese sentido, señaló que urge que las autoridades tomen acciones contundentes “no simuladas” para combatir el feminicidio en México. “Yo no quiero que me pase algo así, no deseo que ninguna mujer de mi familia corra con esa suerte, mis amigas merecen llegar sanas y salvas a sus casas”. dijo, durante su participación en la sesión parlamentaria.

Crisis por supuestos feminicidios en México

La menor dijo que debe haber acciones contundentes contra el feminicidio

Cabe mencionar que actualmente, dos casos han llamado la atención a nivel nacional al tratarse de posibles feminicidios: el caso de Debahni Escobar, una joven que perdió la vida en condiciones aún sin resolver en Nuevo León. Otro caso es el de Yolanda Martínez, también en Nuevo León, quien supuestamente se habría suicidado, según las autoridades.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado