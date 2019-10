Diputada defiende a presunto líder del CJNG; "mi compadre es buena persona"

La diputada Margarita Corro Mendoza ha sido fuertemente criticada por defender a su vecino, amigo y compadre “de toda la vida” acusado de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Francisco Navarrete Serna “El Primo”.

El sicario del CJNG fue acusado de coordinador la distribución de droga, operaciones de secuestros y posibles ejecuciones en Tierra Blanca, Veracruz, uno de las plazas más importante para uno de los cárteles más importantes y sanguinarios de todo México.

Diputada defiende a "El Primo" acusado de ser líder del CJNG en Tierra Blanca.

Las criticas a la diputada empezaron después de que defendiera al sicario, su vencido y amigo de toda la vida, después de que reapareciera como líder de un medio de comunicación en el municipio.

A pesar de haber pasado por un proceso legal tras ser acusado de pertenecer al cártel, “El Primo” salió exonerado, razón por lo que empieza una “nueva vida” como líder de un medio en Veracruz. La diputada calificó este cambio como un apoyo para los ciudadanos de Tierra Blanca, ya que el supuesto sicario del CJNG generaría empleos en la región.

“Todo mundo tiene derecho, verdad, a enmendar su rumbo o poner un negocio; Él fue señalado, tuvo un proceso, salió exonerado, porque si no estuviera en la cárcel”, reveló la diputada.

Corro Mendoza no se “midió” y continuó alabando el trabajo que realiza su vecino, amigo y compadre acusado de distribuir droga en Veracruz como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Está persona de la que me hablas es vecino y amigo de toda la vida, ¿tú no has tenido amigos de tu infancia con los que jugaste, de tu barrio?”, declaró.

Recordemos que el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”; la organización es considerada como uno de los cárteles más sanguinarios de México y el principal rival del Cártel de Sinaloa, con quienes luchan por el control de plazas en el país.