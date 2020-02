"Dios te seleccionó", afirma activista a mujeres embarazadas por violación| XEU Noticias

Maricarmen de la O Galindo, activista provida y organizadora de la campaña 40 días por la vida en la ciudad de Veracruz, aseveró que el embarazo en las mujeres que sufrieron violación es gracias a que Dios las seleccionó.

De acuerdo con la activista a favor de la vida, las mujeres no son "quien para decidir quien si y quien no" viene a este mundo "porque no sabes si estás quitándole la vida al próximo presidente que pueda hacer un cambio o a un doctor que hasta te pueda curar a ti", dijo.

"Desde mi perspectiva de la religión por algo Dios te seleccionó y si estás sola es porque sabe que eres suficientemente fuerte para mandarte a esta persona (bebé)", aseveró la mujer a los medios de comunicación locales.

Por ello, a través de la campaña 40 días por la vida, la cual está integrada por 60 países, entre ellos México, buscan disminuir el índice de abortos en la ciudad de Veracruz, una de las más altas con feminicidios y violaciones en México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Orar estos 40 días es terminar con el aborto, nosotros estamos a favor de la vida y queremos terminar con estas acciones, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural", expresó.

Detalló que los rezos que forman parte de la segunda jornada de oración en contra del aborto, se realizarán del 26 de febrero al 5 de abril, fechas en las que también realizarán ayunos, dijo.

Señaló que no todas las personas que forman parte de este movimiento son católicas, pues en la campaña pueden participar todas aquellas personas que están en contra de la interrupción del proceso de gestación.

