Dijeron que nacería con Síndrome de Down, hoy a sus 6 años, es un artista

Héctor, un pequeño al que le habían diagnosticado nacer con Síndrome de Down, logró superar sus obstáculos y a sus 6 años se impone como un gran artista plástico

La historia de Héctor está dando de qué hablar, pues a sus 6 años de edad, se está proclamando como un gran artista plástico. Los familiares señalan que su gusto por hacer arte comenzó desde que cumplió sus primeros 3 años. El pequeño había sido disgnosticado nacer con Síndrome de Down, esto no fue así pero nació con un problema de pies equinovaros, un fuerte obstáculo que logró superar y que hoy por hoy, no tiene que lidiar con ello. Héctor afirmó que cuando crezca quiere ser, “para que la gente las use”; mientras tanto, todos los días pasa horas frente a la computadora, de donde se inspira en diferentes personajes para crear su arte. Para realizar cada obra, el niño sólo utiliza tres materiales:que sirve para barnizar las figuras. El tiempo de elaboración es de aproximadamente 10 minutos por pieza. Aunque el arte no es idéntico a los personajes, la peculiaridad de su trabajo es lo detallado de cada figura y las expresiones en cada uno de sus trabajos. También se inspira en la figura humana y en la reproducción, pues ha creado cuerpos que incluyen, lo que llamó la atención de un familiar que ha tomado cursos de arte, y que, según sus palabras, el niño utilizaba técnicas muy precisas.Aunque no tienen un registro de cuántas piezas ha elaborado Farid a lo largo de tres años, su material supera, sin contar los que ya ha vendido y algunos pedidos realizados exclusivamente para algunos clientes que conocen su talento. Y es que cada mes, el pequeño artista plástico presenta su obra al público tecatense que se reúne en el, donde se presentan diferentes muestras artesanales, gastronómicas, talleres y productos orgánicos.