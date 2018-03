Difunden video de joven teniendo sexo con stripper en fiesta de regidora

A través de redes sociales surgió un nuevo video sobre el evento que concluyó con un presunto acto de sexo

En redes sociales ha surgido un video nuevo sobre el sonado evento que concluyó con un acto sexual en vivo entre un stripper y una asistente de la fiesta, y cuya organización fue dada a responsabilidad de dos regidores de este municipio. En el cortometraje se puede ver que una persona le pasa al stripper lo que parece ser un preservativo, aunque con la distancia no se puede apreciar que realmente lo sea, y la mujer, que desde el principio se identificó en redes sociales como Helena Alvarado, de 23 años, permanece sentada en la silla mientras lo espera. El video se dio a conocer por medio del portal Vanguardia. Según diversas fuentes, parece ser que el video subido el día de hoy, son imágenes anteriores al que generó la gran polémica en redes sociales, divulgado el domingo en horas de la noche, en el que se aprecia el acto sexual en vivo, pero frente a 30 o 40 asistentes del show "Sólo para mujeres", por el cual se cobraron 100 pesos de cover. Los ediles María del Roble Ortiz y Javier Molina, son los señalados como responsables productores del show, pero el escándalo se remonta a la noche del sábado, al mismo tiempo de la divulgación del video.Luego de que el primer video fuera subido a redes sociales, Helena, la protagonista del mismo aclaró que el acto simplemente se trataba de una "simulación", pese a que en su red social de Facebook escribió previamente admitir haber tenido la relación. Y no sólo eso, sino que dice sentirse orgullosa ya que después del suceso, ahora "todo mundo habla del pueblo mágico de Parras". La referida joven se encuentra molesta ya que algunas de las mujeres que fueron invitadas a la Ladys Night, difundieron videos del momento en que supuestamente ella está sosteniendo relaciones sexuales con los bailarines y le practicaba sexo oral. Ella también se limitó a destacar que el evento era para celebrar el cumpleaños de una amiga. https://www.youtube.com/watch?v=y9I3GF9fwHk&feature=youtu.beSin embargo no todo ha resultado mal para la joven que tiene cuatro hijos, y a quien apodan #LadyCachonda y #LadyFiesta, pues aseguró que ya recibió múltiples propuestas de empresarios "cazatalentos", a quienes les agradó su figura, lo que significaría un cambio radical en su vida.Tras la difusión de un video con contenido sexual grabado en un evento con strippers en Parras, que según empresarios de la región fue organizado por regidores del Municipio, las autoridades locales clausuraron el salón donde se llevó a cabo: La Patrona.