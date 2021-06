Diego prefiere el suicidio a vivir en la cárcel tras atropellar a dos mujeres

Piensa en suicidio Diego ‘N’, el joven que atropelló a dos mujeres en viaducto, así lo reveló a un amigo cercano, y es que al parecer si es hallado terminará tras las rejas, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que las autoridades siguen en la búsqueda del joven que se dio a la fuga luego de lastimar gravemente a dos mujeres de forma intencional, luego de que estas lo corrieran de su fiesta.

Cabe mencionar que el hashtag #JusticiaParaFerYPolly sigue presente en las redes sociales exigiendo que el culpable sea encontrado, pues María Fernanda Olivares y Fernanda siguen luchando por su vida después de ser embestidas sin piedad por el auto de este hombre en Viaducto Río Piedad.

Aunque no es posible saber si el joven se suicida o no, hasta el momento no se tienen noticias de su paradero, de ahí que la especulación continua.

Amigo de Diego filtra audio: ¿planea su suicidio?

Diego 'N'. Foto: unotv.com

Diego ‘N’ tiene orden de aprehensión por “tentativa de homicidio”, y prefiere suicidarse a vivir en la cárcel, así lo revela audio que uno de sus amigos filtró, en este el joven dice:

“Puede que me vaya a corbatear.”

Este audio fue compartido en Radio Fórmula por el periodista Carlos Jiménez, donde también, el joven dice:

“Yo no me voy a ir encerrado a la verga.”

Y añadió:

"¿Ya para qué sigo aquí odiado por la sociedad?"

Y concluye con:

“No es por puto ni nada, pero ya para qué sigo aquí sin sueños ni nada.”

Fer y Polly siguen luchando por sus vidas

Fer y Polly siguen luchando por sus vidas. Foto: lopezdoriga.com

Hasta el momento María Fernanda Olivares (Polly) y a Fernanda Cuadra que fueron atropelladas por Diego 'N' siguen luchando por sus vidas, la primera fue arrastrada por el auto varias cuadras y a la segunda el auto le pasó por encima.

Al momento Polly está muy delicada en el hospital xoco, pues tiene fractura de cráneo, los brazos rotos y quemaduras de tercer grado en el estómago y en uno de sus pechos.

