Diego Luna pide a mexicanos asumir responsabilidad ciudadana

Diego Luna, de 38 años de edad, es actor, productor y director de cine, en los últimos meses, con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina se ha involucrado en temas políticos, ya que lucha porque México tenga un cambio y que la sociedad mexicana sea responsable.

Por ello se encuentra apoyando a María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, ya que ve en ella una oportunidad para cambiar la historia política del país e invitó a los mexicanos a asumir su responsabilidad como ciudadanos e ir a votar en las próximas elecciones.

“Ahora que vienen elecciones nos toca (...) premiar a quienes han hecho bien su trabajo y castigar a los que no, nuestro voto vale muchísimo”, expresó en entrevista.

El protagonista de “Rogue one: una historia de Star Wars”, entre otras, insta a la gente a que vaya a votar y manifestar su voz.

A propósito de las ofertas que ha recibido por parte de partidos políticos para ser parte de su equipo, señaló que no se ve en ese lugar.

"Yo me imagino siendo ciudadano durante estas elecciones, informándome, cuestionando a los actores políticos, a las distintas opciones: Quiénes son, quiénes están detrás de ellos, cuáles son sus posturas, porque esa es la labor de los ciudadanos, estar al pendiente”, expresó.

De acuerdo con Diego, se trata de involucrarse en el proceso y decidir sacar adelante a México y por supuesto no hacer que deportistas o actores lleven los votos de un partido.

“Muchos partidos están invitando a personajes públicos, a gente del medio del espectáculo, para ocupar ciertos puestos para llamar la atención y conseguir espacios, pero creo que si no se hace por las razones correctas puede ser muy peligroso y yo no me imagino ahí”, subrayó.