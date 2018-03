Dictan por tercera vez en cuatro años, auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo

Ciudad de México.-Un juez federal dictó por tercera vez auto de formal prisión contra de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por lavado de dinero y delincuencia organizada. La ex lider del SNTE presentó un amparo, el cual, fue concedido el pasado 10 de agosto por el Tribunal Colegiado Penal, quien invalidó la formal prisión y en su sentencia ordenó reporte el proceso, es decir, que de nuevo valoraran si había elementos para continuar con el juicio contra la maestra. El recurso podría haber dado la posibilidad de que se le dictara en libertad. Según indican diarios capitalinos, el juez Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, cumplió la sentencia de amparo, repuso por segunda vez el procedimiento y volvió a dictar auto de formal prisión. De acuerdo con la PGR, los coacusados de Elba Esther Gordillo declararon ingresos menores a los que recibían provocando un quebranto por 38 millones de pesos. Gordillo Morales estaba acusada en tres procesos penales: uno en el Juzgado Séptimo y otro en el Décimo Cuarto, por defraudación fiscal. El primero hubo una resolución de inocencia. El segundo de los tres procesos penales en contra de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, por defraudación fiscal quedó resuelto “mediante una sentencia firme de inocencia” el 15 de mayo pasado, de acuerdo con lo señalado en aquel entonces por su su abogado Marco Antonio del Toro. El auto de formal prisión dictada hoy es parte del tercer y único proceso penal que tiene abierto Gordillo Morales por lo que, de momento, el camino de litigios legales continuará para la maestra. Actualmente, derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, Gordillo Morales fue trasladada a la Clínica de MediAcces en las Lomas de Chapultepec pues desde agosto de 2015 ha permanecido recluida en diversos hospitales públicos y privados para atender los males que le aquejan.

