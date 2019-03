Dice Fox que si roba, mata o asalta, será culpa de AMLO presidente

Una vez más Vicente Fox vuelve al ataque: Esta vez, aseguró que los ex funcionarios de México (posiblemente el incluido), podrían “dedicarse a robar, matar o asaltar gente”, y la culpa será únicamente del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, si se aprueba la ley que les prohíbe trabajar en empresas privadas durante los primeros 10 años luego de dejar un cargo público.

Dicha ley, fue propuesta por AMLO, quien reiteró en varias ocasiones que los ex funcionarios federales que salen de sus cargos para trabajar e empresas privadas, tuvieron acceso a información valiosa del gobierno y lo los tanto, podría incurrir en conflicto de intereses o casos de corrupción.

La polémica declaración del ex mandatario Vicente Fox, fue hecha antes de su participación en el Simposio Médico de Cannabis Medicinal, que se realizó en la Ciudad de México.

No obstante, Fox, dijo que la polémica propuesta de López Obrador, “deja en el limbo a millones de funcionarios”.

Cuando lo cuestionaron sobre su supuesta inversión en Khiron, empresa que organizó el evento con apoyo del Centro Fox, el ex mandatario negó tal cosa, pero si señaló que “desde luego no me lo va a prohibir AMLO”.

Alegó que es miembro del consejo de la empresa y contó que le hicieron una “donación muy significativa para la construcción del hospital en San Miguel de Allende”, en donde con su esposa, Martha Sahagún, atienden a personas con daño cerebral severo.