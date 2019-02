Diana Itzel, la joven que tomó el Metro y nunca más se le volvió a ver

El pasado 11 de enero en la estación UAM-I del Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue el último lugar donde vieron a Diana Itzel Cuevas, una joven de 20 años de edad que se dirigía a su universidad.

“Todas las mañanas caminamos por aquí para que tome el Metro. ¡Esta en este lugar el último lugar que la vi!”, dijo Martina Uribe, madre de Diana Itzel.

Diana Itzel abordó el Metro en Iztapalapa para poder llegar a Polanco para tomar clases, pero para llegar a metro Auditorio necesitaba realizar varios transbordos; primero tomaba la Línea 8 hasta Salto del Agua para transbordar a la Línea 1 en Tacubaya y de ahí tomaba la Línea 7 para llegar a la estación del Metro Auditorio y caminar al plantel ubicado en Polanco.

Sus compañeros de clases se les hizo extraño que Diana Itzel no llegara a la escuela e intentaron comunicarse con ella. “Tuve unos problemitas”, fue la respuesta de la ahora desaparecida sin que diera más datos.

“Me di cuenta que ella no llegaba. Su horario de llegada era 4:30 a 5:00. Marque su celular y ya no me contestó”, afirmó entre lágrimas la madre de Diana Itzel.

“En el MP me dieron unos oficios para que me mostraran los videos del Metro. Me enseñan las cámaras y sí la encuentro en el Metro que se baja en salto del agua. Por última vez ahí se ve a las 6:30 am”, dio a conocer.

Tras rastrear la ubicación del celular de Diana, la señal indicó que estaba en Cadereyta, Nuevo León.

Han pasado ya más de 20 días que Diana Itzel se encuentra desaparecida y su madre espera que las autoridades den con el paradero de su hija.

OLA DE SECUESTROS EN LA CDMX

Hoy en día se vive una ola de secuestros en el metro de la Ciudad de México (CDMX), en el que autoridades informan que los conductores de taxis podrían estar relacionados con los hechos.

Las usuarias afirmaron que en 16 de las agresiones, las víctimas identificaron que el o los victimarios utilizaron un coche para intentar llevárselas.