Día de Reyes: ¿Se trabaja el 6 de enero o es feriado en México?

Uno de los momentos más esperados del año para millones de personas es la temporada navideña, ya que durante estas fechas aprovechan para viajar y estar con seres queridos.

Si bien las fechas más esperadas de la temporada tienen relación con la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús y la culminación del Año, con las fiestas de Año Nuevo, durante el mes de enero se festeja la llegada de los Reyes Magos de acuerdo a la tradición cristiana.

El 6 de enero, la estrella de Belén guió a tres reyes de importantes territorios hacia Cristo. Se trataba de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes viajaron durante días para llegar hacia Jerusalén y así llevarle simbólicos regalos al hijo de Dios.

Según la tradición, estos dieron a Jesús: Oro, incienso y mirra. Ahora bien, aunque popularmente dicha fecha es importante para muchas familias mexicanas y se celebra con reuniones donde se come rosca y café, ¿es un día feriado?, esto debes saber.

¿El 6 de enero es feriado o puente oficial?, lo que dice la ley

Este 6 de enero de 2023 cae en viernes, así que muchos lectores se preguntan si será puente largo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo el 6 de enero no es un día feriado nacional, por lo que no se les otorga descanso obligatorio a los trabajadores y trabajadoras mexicanas durante dichas fechas.

Considera esto ya que los patrones y empresas no dan este día como libre a sus empleados y por ende, no se paga al triple, puesto que no es considerado como uno de los días festivos dentro del calendario marcado por la ley, ya que no corresponde a una festividad cívica.

Sin embargo, es cierto que es una de las tradiciones más representativas dentro de la comunidad cristiana, momento del año donde se reúnen familias para cortar la famosa rosca de Reyes Magos para ver a qué miembro de la familia le sale el peculiar "niño".

Esta persona será la encargada de dar los tamales el Día de la Candelaria, en honor a la virgen homónima. Por otra parte, en el caso de los estudiantes, hasta el 6 de enero de 2023 permanecerán de vacaciones, reincorporándose a sus actividades hasta el lunes 9 de enero.

