Día Mundial del Refugiado, Gobierno de AMLO dará hospitalidad a migrantes

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ratificó el compromiso del Gobierno de AMLO de ser un país hospitalario, de refugio y asilo a los migrantes.

Sin embargo dijo que México no tendrá como objetivo ser una nación sólo de tránsito.

“Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”, aseguró la responsable de la política interna.

Sánzhez cordero aclaró que no se puede decir que los migrantes están de manera ilegal en México “porque sería recriminalizarlos”, sino que se les considera en situación “irregular o regular”.

México no tendrá como objetivo ser una nación sólo de tránsito.

Durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio, la secretaria de Gobernación dejó en claro que el gobierno de AMLO mantendrá la reconocida tradición de asilo “como en diversas etapas de su historia".

Al término de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, Olga Sánchez Cordero comentó que las puertas están abiertas para quienes quieran integrarse a la vida productiva y que incluso se mantendrá la opción de entregar visas de trabajo, de las cuales se han dado 20 mil, porque seguirá siendo un país de refugio y hospitalario.

Agradecemos a todas y todos los refugiados que hoy nos acompañan. México está orgulloso de ser un país que es solidario en esta materia. @M_OlgaSCordero @A_Encinas_R @GobiernoMX pic.twitter.com/0LyXKQdqJ6 — Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA) 20 de junio de 2019

TE RECOMENDAMOS: Constanza Creel González una de los seis hijos del político Santiago Creel

La secretaria de Gobernación dijo que en el Gobierno de AMLO “Estamos ávidos de que ellos se incluyan en la sociedad y nosotros también incluirnos”.

Agregó que México será siempre un país de refugio, un país de asilo, un país hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin ni será nuestra finalidad. Nuestras finalidad es acogerlos aquí como un país hospitalario y no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”, mencionó.