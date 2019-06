Devastadores aranceles contra México

A unos días de que entre en vigor la posible medida para gravar con 5% todas las mercancías que se exporten a Estados Unidos, un análisis de la Unidad de Desarrollo de Contenidos Grupo Comunicación Genuina, realizado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), expuso los impactos en la economía por dichos aranceles y en donde finalmente destacó estos impuestos serían pagados por las familias y empresas del vecino país del norte.

Donald Trump impone aranceles a todas las mercancías procedentes de México a partir del 10 de junio.

Conforme a un documento de análisis de este organismo (INDEX), los Estados Unidos y México tienen una sólida relación económica y comercial que se ha reforzado a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a partir de 1994.

Manufactureros en Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés), sostuvo el análisis, que los aranceles contra México serían devastadores.

Esta organización argumentó que los fabricantes, tanto estadounidenses, como el presidente Donald Trump, están frustrados con su sistema de inmigración roto y la inacción que ha llevado a una verdadera crisis humanitaria.

La respuesta a ello es una solución legislativa integral, que los fabricantes (asociados en la NAM) han ofrecido en “A Way Forward” (Un Camino a Seguir).

La NAM exhortó a la Administración Trump y al Congreso a trabajar juntos para enfrentar esta crisis, porque el problema no se resolverá solo culpando a otros países.

Cuestionó que entrelazar los difíciles asuntos comerciales, arancelarios y de inmigración crea un cóctel de políticas molotov, y los trabajadores de manufactura de Estados Unidos no deberían verse obligados a sufrir debido a la falla en arreglar su sistema de inmigración.

Dan por hecho arancel del 5% contra México a partir del 10 de junio.

La NAM representa a 14,000 compañías, desde pequeñas empresas hasta líderes mundiales, en todos los sectores industriales. La Asociación ha trabajado para asegurar la aprobación del T-MEC, y arguyó que lo último que quiere hacer es poner en peligro ese acuerdo histórico y los 2 millones de empleos de manufactura que dependen del comercio de América del Norte.

Cámara de Comercio

Por su parte la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), (expuso el documento), difundió el 31 de mayo un análisis en el que detalló, estado por estado, el impacto del plan de la administración del presidente Donald Trump para imponer aranceles a todas las mercancías procedentes de México a partir del 10 de junio.

El análisis mostró el valor total de las mercancías importadas desde México en 2018 para los 50 estados y el impacto correspondiente de la imposición de aranceles al nivel de cinco distintas tasas arancelarias, que van de entre de 5 y 25 por ciento.

Indicó que imponer los aranceles a los bienes de México es exactamente el movimiento equivocado. Estos aranceles serán pagados por las familias y empresas estadounidenses sin hacer nada para resolver los problemas reales en la frontera, dijo Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara.

Un arancel del 5% sobre los bienes importados de México, que el año pasado totalizaron 346,500 millones de dólares, daría lugar a un posible aumento de impuestos en las empresas y consumidores estadounidenses de 17,000 millones de dólares. Además, esa cantidad alcanzaría 86,000 millones de dólares si las tarifas llegan al máximo tope, del 25 por ciento.

Desarrollo compartido

El comercio con México, que recientemente se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, apoya el crecimiento económico y el empleo en todos los estados.

Las empresas, los trabajadores y las familias en los siguientes estados serán los más afectados por esta nueva acción:

Texas

En total, importó bienes de México por un valor de 107,000 millones en 2018. Un arancel del 5% amenazaría a 5,350 millones de las importaciones estatales, mientras que un arancel del 25% amenazaría a los 26,750 millones de las importaciones estatales.

Michigan

Importó bienes por valor de 56,000 millones de dólares de México en 2018. Un arancel del 5% amenazaría a 2,800 millones de las importaciones estatales, mientras que un arancel del 25% amenazaría a 14,000 millones.

California

Registró importaciones de bienes por valor de 44,000 millones de México en 2018. Un arancel del 5% amenazaría a 2,200 millones de las importaciones estatales, mientras que un arancel del 25% amenazaría a 11,000 millones.

Illinois

Importó 13,200 millones de bienes de México en 2018. Un arancel del 5% amenazaría a 657,700 millones de importaciones estatales mientras que un arancel del 25% amenazaría a 3,300 millones.

Amenaza de aranceles

El 30 de mayo, Trump informó que a partir del 10 de junio su país impondrá aranceles del 5% a todos los bienes originarios de México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur estadounidense.

Los aranceles se incrementarán a 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante, si no se cumple esa misma condición.

El presidente López Obrador por su parte afirmó en una carta enviada a Donald Trump que el lema "Estados Unidos primero" es una falacia y que si bien no es un “cobarde ni timorato”, no cree en la Ley del Talión, por lo que buscará una solución negociada. También replicó que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas.

Trump anunció esta medida justo el día en que comenzó el proceso legislativo para ratificar el T-MEC.

NUMERALIAS

30 de mayo, Trump informó que a partir del 10 de junio su país impondrá aranceles del 5% a todos los bienes originarios de México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes

31 de mayo se detalló el impacto que tendrá estado por estado, la imposición de aranceles a todas las mercancías procedentes de México a partir del 10 de junio.

¿Cuáles son las exportaciones más importantes de México?

El distintivo "Made in Mexico" ha tomado más fuerza y presencia a nivel mundial gracias a los tratados comerciales, su posición estratégica y la excelencia en su manufactura, es gracias a esto que hoy en día podemos asegurar que México se ha convertido en una potencia exportadora, con una fuerte presencia en los mercados globales. De acuerdo a la base de datos del Banco de México, las principales exportaciones mexicanas consistieron de las siguientes categorías de productos:

Vehículos automóviles, sus partes y accesorios 68,272,675

Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes y accesorios de estos aparatos 36,787,002

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 32,346,236

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. 17,579,439

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, así como los aparatos para pruebas visuales 5,946,954

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; bisutería 5,865,999

Partes de Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles 5,094,895

Bebidas alcohólicas 4,714,841

Frutas y frutos comestibles 2,990,601

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 2,865,557

Plástico y sus manufacturas 1,251,030

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. Valores en miles de dólares.