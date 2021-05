Lydia Cacho testifica en contra de Kamel Nacif Borge en Líbano

Este jueves la periodista Lydia Cacho dio a conocer que testificó contra el empresario Kamel Nacif Borge, en Líbano, donde fue detenido en meses anteriores. De acuerdo a los primeros informes, el empresario se refugiaba en dicho país, huyendo de la justicia mexicana.

El empresario conocido como "El rey de la mezclilla” era buscado por las autoridades mexicanas por señalamientos por presuntamente protagonizar la detención de la periodista en 2005 tras la publicación de un libro en el que se le relaciona con tratantes de personas y pornografía infantil.

“Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde”, escribió Cacho en su cuenta de Twitter.

Detenido desde el 2020

Abogados cercanos al caso aclararon que el empresario fue detenido desde el 2020.

Y es que pese a que la detención de Nacif Borge se volvió tendencia este jueves, una abogada cercana al caso aclaró que el empresario libanés se encuentra detenido desde octubre de 2020.

"Está mal entendido. No hay ninguna novedad al respecto, está mal interpretado este tuit. Kamel Nacif fue detenido desde el 16 de octubre del año pasado y está bajo fianza", declaró la abogado en una entrevista al cual tuvo acceso La Verdad Noticias.

Lydia Cacho destapa red de corrupción

La periodista dio a conocer la red corrupción del empresario.

Como se recordará, en 2005, la periodista destapó una red de corrupción y explotación de niñas y niños con fines sexuales en su libro “Los demonios del edén”, su investigación involucra al empresario y al exgobernador de Puebla, Mario Marín.

De acuerdo con la comunicadora, el empresario compró menores para prostituirlas, lavó dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos.

Marin fue detenido en febrero de ese mismo año, acusado de detener arbitrariamente a Cacho y haber orquestado, junto con Nacif, su tortura.

¿Quién es Kamel Nacif Borge?

El empresario es conocido como "El rey de la mezclilla”.

El empresario de origen libanés, es el hombre que apodó al ex mandatario Mario Marín Torres, como el “góber precioso”. Pero su historial con el ex mandatario no termina ahí, pues ambos están vinculados con grupos pederastas.

De acuerdo con Proceso, los negocios salvaron a Nacif de permanecer en la cárcel desde los años 90. El 15 de mayo de 1993, el empresario fue arrestado en Las Vegas en cumplimiento de una orden de aprehensión provisional, esto de acuerdo con con lo establecido en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en junio del año pasado la Fiscalía General de la República (FGR), inició ante el gobierno de Líbano los trámites para extraditar al empresario Kamel Nacif Borge, y fue hasta este 13 fue se dio a conocer su detención en Líbano.

