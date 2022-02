Detendrán al ex magistrado que fue denunciado por abuso sexual infantil

Ya fue emitida la orden de aprehensión en contra del ex magistrado en Jalisco, José de Jesús Covarrubias, quien fue denunciado por presunto abuso sexual infantil, debido a que no se presentó a la audiencia programada.

La Fiscalía de Jalisco ha dado a conocer que hasta el momento el ex magistrado no ha sido localizado por lo tanto elementos de seguridad continúan con su búsqueda, no se presentó a la audiencia del 1 de febrero en el penal de Puente Grande, alegó que fue porque tenía covid-19.

Hace un par de semanas atrás el Congreso de Jalisco aprobó que perdiera el fuero para que así el caso pudiera ser llevado ante la justicia, desde ese momento fue retirado de su cargo como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

Las víctimas que han denunciado al ex magistrado Covarrubias

En la audiencia también se esperaba que fuera imputado por el presunto delito de corrupción de menores, los integrantes del Colegio Nacional de Juristas son los que están representando a la familia de la menor de 15 años que presuntamente fue víctima de Covarrubias.

Esta es la primera denuncia que transiente pues ya tenía varias y no se le había imputado ningún cargo, de acuerdo con las autoridades se tiene registro desde hace siete años de víctimas que denunciaron al ex magistrado por acoso y abuso sexual.

Dos de las denuncias previas que tiene Covarrubias pertenecen a estudiantes, de la escuela donde él trabajaba, una de las presuntas víctimas fue agredida cuando hacía su servicio social en su oficina.

¿Cuál es la función de un magistrado?

La función esencial de un magistrado es la de ofrecer una revisión independiente e imparcial de un reclamo presentado por un oficial de la policía o un ciudadano.

