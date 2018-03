Detectan abusos en ayuda para renta tras terremoto Agencias / La Verdad Noticias. Las largas filas para obtener los apoyos para renta que entrega el gobierno de la Ciudad de México a los damnificados del sismo del 19 de septiembre fueron engrosadas por personas que no sufrieron daños en sus casas o que se inventaron un domicilio inexistente. Hasta el 3 de octubre se tenía el registro de 16 mil 099 cheques entregados; de ellos, la Contraloría General de la Ciudad de México detectó que de los 7 mil 060 folios revisados, en 1009 casos existe alguna irregularidad. En 761 (15.5%) de los casos corresponden a personas que recibieron el apoyo cuando su vivienda no presentó daño alguno a consecuencia del sismo, en 199 (4.1%) los domicilios no fueron localizados, en 25 (0.5%) solicitaron dos ayudas en una misma dirección, en 12 casos se trata de bodegas (0.2%) y 12 más son predios en construcción.

"No habrá una segunda entrega a las personas que dieron datos equivocados o dolosamente fuera de los correctos", aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Debido a ello y para tener mayor control en la entrega de recursos y evitar estos abusos, el gobierno determinó cambiar las reglas para la entrega de los cheques. Ahora personal de la Secretaría de Gobierno en coordinación con las jefaturas delegaciones realizarán recorridos por albergues y zonas de desastre.