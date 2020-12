Detectan 180 casos de Hepatitis C en reclusorios de Tamaulipas.

Como parte de una estrategia para aumentar pruebas de tamizaje de VIH, que dio paso a exámenes de detención de Hepatitis C, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que de abril a la fecha se han realizado seis mil pruebas de diagnóstico, de esas dos mil 500 en reclusorios, detectando así 180 casos en edades de 25 años en adelante.

Por su parte, el encargado del programa VIH, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, expresó que esta acción aplicada nace como consecuencia del impacto provocado por el COVID-19. La finalidad es detectar a enfermos con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y ponerlos en tratamiento, pero proponiendo primero la prueba de Hepatitis C.

“Nos hemos organizado con grupos pequeños para realizar esta estrategia a través del programa de salud ‘Eliminación de la hepatitis C’, en el que exhortamos a la población a la realización de la prueba, de salir positivo, ofrecemos el tratamiento y al mismo tiempo el tamizaje para detectar VIH”, puntualizó Hernández Rodríguez.

En ese tenor, el encargado del programa VIH/Sida, dijo que llegar de esta forma permite confianza y después el convencimiento para practicarse la de VIH, porque la población todavía huye a este tamizaje.

“Con esta oportuna práctica de análisis nos está ayudando a ubicarlos por el momento la Hepatitis C no repercute, pero de no atender la enfermedad oportunamente, las consecuencias son fatales que puede llegar al cáncer”, dijo.

Finalmente, el encargado del programa de VIH/Sida de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, indicó que el próximo año se estará llevando este mismo plan a trabajadores de las diferentes dependencias estatales.

La Verdad Noticias informa que el virus de Hepatitis C, de detectarse a tiempo, su tratamiento es de solo tres meses. Su contagio se da mediante relaciones sexuales o vía sangre, y en caso de no actuar a tiempo las consecuencias son fatales, además de costoso que finalmente acabará con la vida del enfermo.

