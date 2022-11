Detecta Cofepris medicamentos caducos y anomalías en ambulancias

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dió a conocer que se detectaron medicamentos caducos y anomalías en ambulancias de Ciudad de México (CDMX) , como cobro excesivo, vehículos en mal estado y falta de equipo.

Además de que se encontraron traslados no autorizados y malas medidas de higiene, por lo que detalló que estas irregularidades han sido motivo de denuncia, desde 2018 a la fecha, en contra de este servicio particular en la capital del país.

A través de una respuesta a una solicitud de información, este organismo enlistó 28 conductas, que han derivado en algún tipo de queja.

Entre ellas están:

No administrar medicamentos,

Mal servicio,

Falta de equipo o mal estado,

No exhiben precios,

No entregan valoración pre hospitalaria y/o maniobras o medicamentos aplicados,

Se presentan a unidades hospitalarias con pacientes sin signos vitales,

Dudosos procedimientos para el manejo de pacientes,

Dudoso cumplimiento de normas sanitarias del establecimiento,

No cuentan con regulación sanitaria, ni homologación del IPN y Cofepris.

También, que no cumplen con la normatividad de insumos; placas sobrepuestas que no corresponden al vehículo; operación sin personal capacitado, uso indebido de radiocomunicaciones, no cuentan con lo mínimo para la atención, personal no certificado, abandono de pacientes, negación de traslado a instituciones públicas, ambulancias viejas, paramédicos desalineados y con poca disponibilidad de atención, operadores no portan informe y realizan la limpieza en la vía pública del instrumental médico y quirúrgico.

La Cofepris ha recibido 32 denuncias por estas conductas, desde 2018 a la fecha, de acuerdo con el documento.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, este año, el gobierno capitalino hizo una intervención integral para regularizar ambulancias.

La Secretaría de Desarrollo y Atención Médica Prehospitalaria e intrahospitalaria, dio a conocer los precios reales, por lo que los mexicanos ahora saben cuáles el monto máximo por este servicio.

Las autoridades correspondientes indicaron que las ambulancias de urgencias básicas tienen una tarifa máxima de 2 mil 500 a 4 mil pesos; si el servicio es fuera de la capital mexicana, puede ser de hasta 5 mil 300 pesos.

Para los vehículos de urgencias avanzadas, el costo es de 4 mil a 5 mil pesos y con el traslado a otro estado, puede ser de hasta 7 mil 300 pesos.

En cuanto a la ambulancia de cuidados intensivos, el precio puede ser de hasta 8 mil 500 pesos en la capital y en el mismo estado.

La Agencia de Protección Sanitaria se encarga de verificar y calificar las irregularidades, así como imponer las sanciones administrativas correspondientes y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleva a cabo los procedimientos para poner a los responsables a disposición de la Agencia de Protección Sanitaria.

Incluso la Cruz Roja ha detectado ambulancias pirata con su nombre, que dan servicio y que obligan a los pacientes a pagar los costos excesivos de su servicio.

