Despido de Carlos Loret de Mola podría ser culpa de AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO, puede ser el culpable del despido del conductor Carlos Loret de Mola de la radiodifusora “Grupo Radio Centro”.

Hoy fue el último día de nuestro programa de radio #SinAnestesia. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad y cariño de tantas personas ante esta noticia. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 7 de diciembre de 2018

Loret de Mola conducía el programa de noticias “Sin Anestesia” en el que en repetidas ocasiones criticó severamente al actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y aunque esta razón no ha sido confirmada, datos extraoficiales afirman que es una causa muy posible.

Loret de Mola ha criticado en diferentes ocasiones a Andrés Manuel López Obrador; ha dicho que es uno de los personajes más difíciles de entrevistar debido a que AMLO habla “despacito”.

En entrevista con Adela Micha, De Mola dio a conocer su punto de vista sobre la construcción del NAIM y la consulta para tomar la decisión de este proyecto y la respuesta de López Obrador.

“Se enojó mucho (AMLO) porque me escuchó decir después de cómo estaba sucediendo lo de la consulta que los mercados estaban reaccionando y pues reaccionaron. ¿Pues qué hacemos?, esto no solamente fue un presidente electo enojado por una opinión, sino con la noble y sencilla labor de informar, lo que me pareció muy preocupante”, contó Loret de Mola.

A parte de que el despido puede ser culpa de AMLO, también afirman que Loret de Mola tiene una jugosa propuesta en Televisa que pone en peligro el trabajo de su compañera en el noticiero “Despierta”, Ana Francisca Vega.

Carlos Loret de Mola regresaría a W Radio para ocupar el sitio de la periodista Ana Francisca Vega en el espacio de 1 a 3 de la tarde tras anunciar que cerrará un ciclo en dicha empresa.

“Cierro un ciclo en W Radio como titular del espacio informativo del mediodía. A todos los que nos escucharon: gracias de todo corazón. “afirmó la conductora en redes sociales.

Cierro un ciclo en @WRADIOMexico como titular del espacio informativo del mediodía.



A todos los que nos escucharon: gracias de todo corazón.



A mi equipo: @SoyDanielGuerra @cocoradiow son lo mejor ����. Gracias por su tiempo y talento.



Seguimos. — Ana Francisca Vega (@anafvega) 7 de diciembre de 2018

Y aunque Loret de Mola no ha dado confinado ninguna de las versiones, “Grupo Radio Centro” dio a conocer que su salida se debe a que declinó la oferta de un programa nocturno por un nuevo esquema de conducción de la empresa.