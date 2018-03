Despiden de su trabajo a topo que ayuda en derrumbes de CDMX

Miguel Cervantes fue notificado de su despido por el DIF, luego de que se le advirtiera que no podía acudir a la CDMX para ayudar en la contingencia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un rescatista originario del estado de Coahuila que forma parte del grupo de Topos Azteca Birta Noreste, denunció que fue despedido de su empleo luego de que decidiera arribar a la Ciudad de México para colaborar en las labores tras el sismo del 19 de septiembre. Miguel Cervantes, integrante del colectivo de rescatistas de la ciudad de Acuña, fue retirado de sus labores como chofer de las unidades de movilidad para personas discapacitadas UNEDIF, después de pedir permiso para acudir a la contingencia en la capital del país. El topo acuñense denunció que acudió a las oficinas de UNEDIF para solicitar un permiso por unos días e integrarse a las labores en la ciudad, sin embargo un día después recibió una respuesta de Alfredo Coellar, quien se identificó como representante del DIF y en la contestación se le notificó que no podía ser atendido. No obstante fue advertido que de trasladarse a la capital del país, sería dado de baja de sus actividades. Sobre lo ocurrido, Cervantes declaró que le indicaron que aun cuando “ahorita andan bien cargados de jale por lo de la contingencia”, no dudaron en señalarle: “vas pa’ fuera Miguel, nos vas a causar baja”. Finalmente, Cervantes aseguró en entrevista que su despido ya le fue notificado por el DIF, por lo que teme por su futuro económico.