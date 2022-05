Despiden a servidores públicos de Profeco por irregularidades

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la remoción de tres servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a denuncias sobre 'presuntas irregularidades' de carácter administrativo y jurídico al interior de distintas áreas de este organismo.

Ante ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, acordaron realizar nuevos nombramientos en la Profeco, efectivos a partir de este 4 de mayo.

La Segob detalló en un comunicado que se ha nombrado a:

Miguel Ángel Chico Herrera, como subprocurador jurídico de la Profeco.

Carlos Guillermo Priego de Wit como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles.

Rubén de Jesús Cervantes González como director general de Oficina de Defensa del Consumidor.

La dependencia detalló que están sujetas a revisión las titularidades de las 38 oficinas de la Defensa del Consumidor en todo el país.

¿De qué se tratan las presuntas irregularidades?

"Ninguna irregularidad hay en PROFECO": Ricardo Sheffield.

Las denuncias de presuntas irregularidades fueron presentadas ante las secretarías de la Función Pública, de Gobernación y ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla, comentó vía Twitter: “Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”.

Anteriormente Francisco Javier Chico Goerne Cobián se encontraba en el puesto de subprocurador jurídico de la Profeco, Marijhose Nava Covarrubias era la directora general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, mientras que Diego Sandoval Ventura era el director general de Oficinas de Defensa del Consumidor, estos tres recibieron denuncias.

“Igualmente, se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país”, informó la Secretaría de Gobernación.

¿Cómo hacer una denuncia en la Profeco?

Para denuncias puedes escribir a: asesoria@profeco.gob.mx.

De manera presencial en la Profeco más cercana a tu domicilio. Si eres residente en el extranjero ingresa al sitio: Concilia desde el extranjero.

Por Internet, siempre y cuando el proveedor participe en Concilianet. O también puedes escribir a: asesoria@profeco.gob.mx.

