Despiden a jefe de RH de Pemex tras reunirse con Romero Deschamps (VIDEO)

La petrolera estatal mexicana Pemex anunció la terminación laboral con Alejandro Cabrera Fernández, ex titular de Recursos Humanos de la compañía, luego de que se difundiera un vídeo donde se reunió con el ex líder sindical Carlos Antonio Romero Deschamps, además del Diputado Federal y Secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Manuel Limón Hernández; y Fernando Navarrete Pérez, Presidente del Consejo General de Vigilancia del Sindicato petrolero.

La noticia fue dada a conocer, luego de que la mañana de este 20 de octubre, un periodista cuestionara al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicha reunión, quien dijo no debería suceder, pues para ello están las oficinas de la compañía, por lo que pidió al director de Pemex, Octavio Romero, revisar "este asunto".

Alejandro Cabrera Fernández, ahora extitular de RH en Pemex, fue captado en un restaurante con el ex líder sindical Carlos Romero Deschamps

"Creo yo que lo correcto sería realizarlo (la reunión) en una oficina pública, no estar en restaurantes, en fiestas (...) eso está ya prohibidlo, pero lo estás denunciando y le pido al directo de Pemex que lo revise este asunto, de conformidad con la ley", lanzó AMLO, quien adelantó que si la ley lo prohibía, el funcionario sería despedido.

Pemex despide a titular de Recursos Humanos

"Al respecto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que una vez que se conoció el vídeo de referencia (15 de octubre del año en curso), el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y, después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral", se lee en el comunicado.

De acuerdo con la compañía, "el actuar de la persona mencionada, unilateral y sin el conocimiento y mucho menos autorización de sus superiores jerárquicos, se apartó de los principios éticos que rigen a Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", al aceptar reunirse con Deschamps y demás líderes sindicales.

Puntualizaron que "toda actividad relacionada con el motivo de su encargo, debe ser atendida dentro de sus instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa".

Los que se preguntan dónde está Romero Deschamps les respondo: está en México. Hoy se reunió con el diputado federal del PRI y su relevo en el sindicato Manuel Limón, con Fernando Navarrete y otra persona en el restaurante Los Arcos al norte de la #cdmx pic.twitter.com/rp6m0rPYUm — MemeYamel (@MemeYamelCA) October 14, 2020

López Obrador, un presidente de izquierda que ha vuelto la corrupción de administraciones pasadas un estandarte de su gobierno, ha ordenado el cese de varios funcionarios por sus nexos con el ex titular de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un juicio político en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Toda vez que la paraestatal es también la compañía mexicana que el mandatario mexicano busca rescatar para que el país alcance la autosuficiencia energética para dejar de comprar gasolina y otros combustibles en el extranjero.