Despiden a Luciano, menor asesinado de una patada por un lonche en Guadalajara

Con emotiva ceremonia vecinos despidieron a Luciano, menor asesinado de una patada por un hombre que lo abordó para pedirle dinero y su loche mientras trabajaba en Guadalajara, Jalisco.

Los hechos se registraron el pasado 7 de noviembre cuando un sujeto se acercó al joven de 17 años para pedir dinero para comida. Según testigos, el menor le dio su lonche, pero el agresor le pidió otro más y ante esto, él se negó porque todavía no recibía su paga como carpintero. Ante esto, el hombre se enojó y lo pateó en el pecho cuando este estaba hincado.

Compañeros de trabajo del joven dieron aviso a los cuerpos de emergencias debido a que Luciano presentaba graves lesiones. El menor fue trasladado inconsciente al hospital Santa María, donde más tarde perdió la vida.

Último adiós a Luciano, menor asesinado en Guadalajara

El menor fue despedido por vecinos y familiares.

De acuerdo a los vecinos, el joven era huérfano de madre y alejado de su padre, vivía en la colonia Heliodoro Hernández Loza y se desempeñaba como ayudante de carpintero a sus 17 años de edad.

Tras el crimen, el joven fue despedido en una emotiva ceremonia por vecinos de la zona y familiares quienes lo recordaron como un “niño muy lindo, muy honesto, muy trabajador”, según cita Milenio.

"Todo fue por un lonche de jamón, porque no se lo quiso hacer, porque ya le había dado un lonche… él trabajaba para nosotros, era carpintero y vivía conmigo. Estaba trabajando en un banco cuando volvió a pedir para otro lonche pero él no tenía dinero, porque todavía no le pagábamos lo que estaba haciendo, el otro tipo se molestó y lo que hizo fue patearlo”, relató uno de los testigos para medios locales.

Te puede interesar: Asesinato de un joven de 15 años genera persecución

¿Qué es considerado un asesinato?

Luciano falleció tras recibir diversos golpes.

El asesinato es un delito contra la vida humana que consiste en matar a una persona siempre que, para su comisión, se den unas ciertas circunstancias específicas. La acción típica se configura por el verbo “matar”, esto es, privar de la vida a otra persona. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en el caso de Luciano, menor asesinado de una patada por un hombre en Guadalajara ya está siendo investigado por las autoridades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram