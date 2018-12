Despiden a 200 de confianza que trabajaban en Los Pinos

Aunque los afectados quienes han pedido no publicar su identidad, ante el miedo de que sus nombres sean dados y se les monte una campaña en su contra y no puedan laborar en el sector público, además del miedo de quedarse sin liquidación y permanezcan desempleados. Afirman que fueron despedidos por la administración entrante.

Así mismo advirtieron que un juicio laboral transcurre durante varios años, pero que también saben sus recursos económicos para entablar una defensa, es insuficiente.

Despiden a 200 de confianza que trabajaban en Los Pinos.

“La arbitrariedad de la que hemos sido objeto, que no la sufrimos con ningún otro nuevo gobierno, no creo que sea del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló uno de los ex empleados.

Derechos de antigüedad y de pensión fueron anulados, acusan, para personas que laboraron 20, 25 y hasta 30 años o más.

Supuestamente los afectados señalan que se les hizo firmar las renuncias que les fueron puestas al frente, las cuales iban dirigidas a Yanina Castro Castellanos, directora general de Recursos Humanos de la Presidencia.

“Por así convenir a mis intereses y sin presión de alguna especie”, fue como renunciaron los empleados ahora desempleados, de los cuales 3 mil pesos quincenales.

Quienes han laborado en Los Pinos tienen el estatus de “empleado de confianza”.

“No me reservo acción o derecho alguno de ejercer con posterioridad en la vía laboral, civil, penal o administrativa en su contra”, se establece en las “renuncias voluntarias” de quienes laboraban en Los Pinos.

Mientras tanto, los trabajadores de los que se tiene reporte que fueron despedidos sin liquidación, laboraban en las oficinas de la Secretaría Particular del Presidente de la República y en la Coordinación de Comunicación Social.

En la Presidencia de la República, como en las Fuerzas Armadas, desde su institucionalización no ha habido trabajadores sindicalizados, por lo que quienes en ella han laborado tienen el estatus de “empleado de confianza”.

El 30 de noviembre, al concluir su labor los funcionarios de Peña Nieto, ninguna autoridad se presentó en Los Pinos a tomar el mando, tampoco el 1 de diciembre, y fue el pasado día 12 cuando algunos de los trabajadores se pusieron en contacto con el área administrativa de la Presidencia, que tiene sus oficinas en la colonia Roma.

Empleados señalan que el 13 de diciembre fueron llamados y en una reunión se les presionó para que firmaran la renuncia.

Para la nueva Presidencia, los trabajadores de Los Pinos ya no deberían estar activos, más que nada porque allí ya es un centro cultural.

El 13 de diciembre fueron llamados y en una reunión se les presionó para que firmaran la renuncia, con fecha del 15 de diciembre y validez a partir del día 16.

Alejandro Álvarez Ramírez, de la nueva administración, es uno de los encargados de exigir las renuncias a los empleados y en una de las reuniones aseguró que “no se quedará nadie” del sexenio anterior.

Con información de "El Universal"