¡Despedida! Pone filtro de gatito a gobernador de Guerrero

La encargada de redes sociales del gobierno de Acapulco y su equipo fue despedido después de transmitir en vivo al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con un filtro de gatito.

En un acto oficial realizado en Tlapa, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador de Guerrero fue transmitido en vivo por las redes sociales del ayuntamiento de Acapulco con orejas y bigotes de gato.

Aunque la transmisión en vivo del evento solo tenía 11 espectadores, al ver al gobernador de Guerrero con filtro de gatito algún internauta realizó una captura de pantalla y se hizo viral.

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Acapulco anunció que despidió a la responsable de las redes sociales “por la falta de respeto a la investidura de las autoridades” al ponerle un filtro de gatito al gobernador de Guerrero.

En una entrevista, la encargada de las redes sociales dio a conocer que no fue ella la que realizó la trasmisión en vivo “burlándose” del gobernador de Guerrero.

"Yo no hice la transmisión en vivo, me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador. No hubo dolo, la relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador", aseguró Iris Gómez.