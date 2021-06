Desmiente Olga Sánchez Cordero su renuncia a Gobernación

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desmintió, mediante su cuenta de Twitter, los rumores sobre su supuesta renuncia al cargo que actualmente ejerce en el gabinete presidencial; especialmente dirigido a los columnistas Mario Maldonado y Darío Celis.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo.”, expresó la titular de Gobernación.

Ambos reporteros habían señalado que, según fuentes de Palacio Nacional, Sánchez Cordero ya había presentado su renuncia al mandatario, López Obrador, por lo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, la estaría relevando de manera temporal.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, esto surge luego de la renuncia que Omar Cervantes , ex coordinador de Comunicación Social, presentó tras la difusión de un audio en donde supuestamente se le escuchaba operar, bajo instrucciones de Cordero, una campaña mediática en contra el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En el material, también habría abordado las elecciones de Nuevo León, señalando, supuestamente, que Scherer estaba operando a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza.

No obstante, antes de retirarse del cargo, Cervantes aclaró, por medio de un video, que dicho audio estaba manipulado y que se empleó alta tecnología para sacar de contexto algunos comentarios suyos.

Sánchez Cordero no manipula a nadie

“En efecto, es mi voz y supongo que es una frase aislada, sin contexto, sin fechas y sin terminar una idea clara, que solo sugiere lo que los textos de las redes sociales y algunas columnas políticas hoy escriben tratando incluso de afectar a la Secretaria de Gobernación. Al escuchar varias veces la grabación anoche me pude dar cuenta que evidentemente está cortada y editada.”, aseveró.

Asimismo, descartó que Sánchez Cordero le haya solicitado expresarse en contra de algún funcionario y reiteró su respeto hacia Julio Scherer y su familia.

