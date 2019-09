Usaron su casa para guardar a los niños muertos del Rébsamen el 19S

Desgarradora historia de una mujer que ofreció su casa el 19s cuando el Rébsamen colapsó

Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, al sentarse en la sala de su casa, Elsa García Hernández, no volvió a ver nada igual ya que en aquel lugar yacieron los cuerpos sin vida de los menores que murieron en el Colegio Enrique Rébsamen el cual colapsó en el terremoto.

Hace dos años, Elsa, quien es vecina de la colonia donde se encontraba el colegio, llegó asustada y sin dar crédito a lo que había ocurrido. Ella cuentó, a un medio de comunicación en la CDMX, que su hijo preparó su casa para recibir a los heridos después que la escuela colapsó pero no esperó lo que ocurrió después.

“Esperábamos que nos trajeran heridos, pero no, para nuestra sorpresa nos llevaron a niños que lamentablemente ya habían fallecido”.

Lágrimas y gritos de padres se oyen cuando ven a sus hijos en el suelo sin vida.

En ese momento las escenas desgarradoras no parecieran tener fin y todo empeoró cuando los padres de los niños fallecidos comenzaron a llegar. “Un chiquito de siete años estaba con su mamá en el piso, fue desgarrador ver el llanto de su madre. Otros papás al llegar gritaban, maldecían, se culpaban incluso”.

Elsa contó que cuando ya no aguantaba más, decidió salir de la casa pero los gritos de una persona mayor la congelaron y tuvo que detenerse. “¡No, no, no, éste no es mi nieto!”.

Pero una luz de esperanza nació cuando comenzaron a llegar más menores que heridos, pero aún con vida, fueron llevados al segundo piso de su casa, Elsa dice que se sintió afortunada de poder ayudarlos.

La mujer cuenta que muchas personas le ha preguntado ¿cómo es que los pudiste tener ahí? y ella dice: “Me llegaron, y como cristiana que soy los apoyaba en cualquier cosa. Son mis angelitos”.

Después de dos años aún trata de superar las escenas que vio y dice que no puede evitar recordar la negligencia de la directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas.

Durante la contingencia, Elsa dijo que los residentes se organizaron para atender la emergencia, ya que en una casa guardaban medicamentos, mientras que en otras se almacenaban herramientas.

Lo que muchos no supieron

Elsa contó que en el colegio jamás hubo la niña pero si una caja fuerte de la directora la cual sus hijos querían, incluso contó que una de sus hijas estaba desesperada por recuperar la laptop de su madre en la que según ella “allí se encontraba toda su vida”.

Pero también dijo que la Marina solo sirvió para salir bonitos en las fotos ya que cuando los “topos” sacaban un cuerpo o algo, los marinos se los quitaban y ellos se ponían para la foto.